10 أخطاء نقوم بها عادة عند تطبيق كريم محيط العينين

يشكّل كريم العناية بمحيط العينين أحد المستحضرات التي تحرص على استعمالها العديد من النساء، خاصةً عند المعاناة من مشاكل الجفاف، والتجاعيد، والجيوب، والهالات الداكنة في هذه المنطقة. تعرّفوا فيما يلي على أكثر 10 أخطاء شائعة نقوم بها عادةً لدى تطبيق هذا المستحضر.

1- استعمال كميّة كبيرة منه

تذكّروا دائماً أن منطقة محيط العينين لا تحتاج إلى كميّة كبيرة من كريم العناية. يكفي استعمال مقدار يوازي حبّة بازيللا من المستحضر لترطيب محيط العينين، فمن شأن ذلك أن يؤمن أفضل النتائج ويحول دون إثقال البشرة في هذه المنطقة الحساسة.

2- عدم تطبيقه بالترتيب الصحيح

إذا كنتِ تجدون صعوبة في معرفة الترتيب الصحيح بين المستحضرات الأخرى لتطبيق كريم محيط العينين، اعلموا أن هذا الترتيب يرتبط بسماكة المستحضر الذي تستعملونه. إذا كانت صيغة كريم محيط العينين أكثر غنى من المرطّب طبّقوه بعده أما إذا كانت أكثر رقة منه فطبّقوه قبله. واحرصوا على قراءة التعليمات المرافقة للمستحضر والتي تحدّد عادة الترتيب المناسب لتطبيقه.

3- استعماله على بشرة جافة

يوصي خبراء العناية بالبشرة بضرورة تطبيق مستحضرات التغذية والترطيب مباشرةً بعد غسل الوجه وتجفيفه، عندما تكون البشرة محتفظة ببعض الرطوبة. فمن شأن ذلك أن يسهّل امتصاص المستحضر ويحافظ على ليونة البشرة. والأمر نفسه ينطبق أيضاً على مستحضر العناية بمحيط العينين.

4- تطبيق المستحضر على أطراف العينين

احرصوا على تطبيق كريم محيط العينين على العظمة المحيطة بالعين فقط مع تجنّب الاقتراب من الرموش، وذلك لحماية داخل العين من أي تهيّج قد يصيبه نتيجة وصول المستحضر إليه.

5- فرك المستحضر بقوة على البشرة

تتميّز بشرة محيط العينين بكونها الأكثر حساسية ورقة في الوجه، ولذلك من الضروري تطبيق المستحضرات بنعومة عليها. ولتنفيذ هذه المهمة، يكفي التربيت بواسطة البنصر على هذه المنطقة لتطبيق المستحضرات بشكل صحيح عليها. ويمكن لبعض كريمات محيط العينين أن تكون مزوّدة بأدوات تطبيق معدنيّة تسهّل هذه المهمة وتخفّف من حدة الجيوب.

6- عدم الانتظار لبضع دقائق قبل تطبيق المستحضرات الأخرى

اعطوا كريم محيط العينين بعض الوقت ليقوم بمفعوله قبل تطبيق الفاونديشن والكونسيلر، فمن شأن ذلك أن يترك للبشرة المجال لامتصاصه والتمتع بفوائده، ويحافظ على ثبات الماكياج طوال اليوم.

7- عدم استعماله مرتين في اليوم

من الضروري تبنّي عادة تنظيف البشرة وترطيبها صباحاً ومساءً. وهذا الأمر ينطبق أيضاً على كريم محيط العينين مما يفسح له المجال كي يعتني بالبشرة ويعالج أبرز مشاكلها من تجاعيد، وجيوب، وهالات داكنة.

8- إهمال استعماله بشكل وقائي

لا تنتظروا ظهور التجاعيد، أو الجيوب، أو الهالات الداكنة كي تبدأوا باستعمال كريم محيط العينين. إن البدء باستعمال هذا المستحضر يجب أن يتمّ بشكل وقائي نظراً لمفعوله المرطّب والمغذي لمنطقة محيط العينين الحسّاسة. فاحرصوا على تبنّي عادة تطبيقه بشكل يومي منذ بداية العشرينات.

9- اختيار كريم محيط العينين حسب سعره

إن اختيار كريم محيط العينين ذات السعر الأعلى لا يعني أنه يحتوي على المكوّنات الأفضل. والأمر نفسه ينطبق على جميع مستحضرات العناية بالبشرة. احرصوا على اختيار جميع مستحضرات العناية بما فيها كريم محيط العينين وفق المكونات التي تحتويها وليس وفق سعرها.

10- عدم الاهتمام بالحاجات الخاصة عند اختيار هذا المستحضر

من الضروري الاهتمام بحاجات البشرة ومشاكلها عند اختيار كريم محيط العينين، فالأشخاص الذين يعانون من الجيوب، أو الهالات الداكنة، أو التجاعيد عليهم أن يبحثوا عن كريمات لمحيط العينين تكون مخصّصة لعلاج هذه المشاكل بهدف الحصول على أفضل النتائج في هذا المجال.