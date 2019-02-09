لأول مرة "كارتييه" تستعرض أحدث مجموعاتها في الرياض

أقامت دار Cartier أول فعالية عالمية لها في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال أمسية خاصة تمّ تنظيمها في "قصر المعذر" الواقع في قلب جامعة الفيصل بالرياض، الجمعة.

سلّط هذا الحدث الضوء على أحدث مجموعات الدار من المجوهرات الفاخرة التي تحمل اسم Colaratura. وقد أخذت هذه المجموعة الحاضرين في رحلة إلى مختلف أصقاع العالم لتستعرض العلاقات العريقة التي تربط Cartier بالهند، وإفريقيا، والشرق عبر اختيارها للأحجار الكريمة ذات الألوان الآسرة والتصاميم ذات الطابع الحركي، فضلاً عن قطع حصريّة صممتها Cartier خصيصاً للعملاء السعوديين.

ترافق استعراض مجموعة Colaratura مع معرض لقطع من مجموعة Patrimony Collection من Cartier ضمن واحد من أكثر الصروح المعمارية تميزاً في المملكة العربية السعودية. وقد حظيت هذه المجموعة باهتمام خاص وتمثّلت أهم قطع المعرض في سوار "أسماء الله الحسنى" الذي يشتمل على لمسات مستوحاة من الفن الإسلامي لحقبة القرن التاسع عشر.

وقد سنحت الفرصة للضيوف كي يعاينوا عن كثب قطعاً من مجموعة Tutti Frutti الشهيرة، التي تميّزت بتوليفة آسرة من الأشكال والمواد والألوان، وتزيّنت بأحجار الياقوت الأزرق، والعقيق، والزمرد مع تآلف جميع المكوّنات بأسلوب فريد يعود إلى عشرينيات القرن الماضي. اكتشفوا بعض لقطات من هذا المعرض عبر الصور التالية.