ما هي الأسماء التي سرقت الأضواء في حفل "غرامي أواردز"؟

شكّل حفل "#غرامي_أواردز " بنسخته الـ61، الذي أقيم مساء أمس في مدينة #لوس_أنجلوس الأميركية، المناسبة الأبرز التي تسبق حفل توزيع #جوائز_الأوسكار الذي سيُقام نهاية الشهر الجاري. وقد بدا الوردي اللون المفضّل لدى العديد من نجمات هذا الحفل، كما اجتمعت الأناقة بالابتكار في إطلالات بدت متألقة على البساط الأحمر. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي:

- حلّت السيدة الأميركية الأولى السابقة #ميشال_أوباما ضيفة على هذا الحفل. وقد بدت متألّقة في بدلة تمّ تنفيذها بالقماش الرمادي المعدني وحملت توقيع Sachin&Babi.

- سرقت النجمة #جينيفر_لوبيز الأضواء بحضورها وإطلالتها. وهي اختارت للمناسبة ثوباً أبيض طويلا من Ralph&Russo نسّقته مع قبعة كبيرة باللون نفسه.

- بدت #لايدي_غاغا مشرقة في ثوب فضي عاري الكتفين تزيّن بالكشاكش الكبيرة من تصميم هادي سليمان لدار Celine الفرنسية.

- اختارت كاردي بي إطلالة مبتكرة جداً هي عبارة عن ثوب من مجموعة Mugler Couture تمّ تصميمه في العام 1995 واتخذ شكل صدفة يتزيّن داخلها بالآلئ.

- اعتمدت آشلي سمبسون جامبسوت باللون الفضي تزيّن بالريش عند الخصر والكمّين وحمل توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا.

- تألّقت النجمة كاتي بيري بإطلالة مبتكرة من دار Balmain تميّزت بحرفيّة عالية في مجال التصميم وتنفيذ الكشاكش الصغيرة جداً التي زيّنت الثوب.

- العارضة كايلي جينر اختارت إطلالتها من Balmain أيضاً. وقد بدت متألّقة في جامبسوت باللون الوردي الفاتح تميّز بقصّاته المبتكرة جداً.

- تألّقت العارضة هايدي كلوم بثوب أبيض قصير تميّز بكمّيه المبتكرين من مجموعة Stephane Rolland للخياطة الراقية.

- اختارت النجمة آنا كاندريك ثوباً من الريش باللون الوردي تزيّن بلمسات فضيّة وحمل توقيع دار Ralph&Russo البريطانية.