10 خطوات تحافظ على بشرة مشرقة طوال العام

الحفاظ على بشرة مشرقة طوال العام أمر ممكن وسهل التنفيذ عند التقيّد بالخطوات السليمة التي من شأنها أن تؤمن الحصول على لمسات فوريّة من الإشراق.

1- اعتمدي على الفيتامين C:

بعض أنواع الأطعمة قادرة على أن تعكس الإشراق من الداخل إلى الخارج، وأبرزها الفاكهة الغنية بالفيتامينC مثل البرتقال، والليمون الهندي، والجزر...فاحرصي على إدراجها في نظامكِ الغذائي اليومي، وتناولها على شكل عصائر أو إضافتها إلى السلطات وأطباق الحلوى.

2- أيقظي بشرتكِ:

لتنشيط البشرة منذ الصباح، أيقظيها عبر غسلها بالماء البارد أو رشّها برذاذ المياه الحرارية الذي تحتفظين به في الثلاجة لزيادة مفعوله المنعش. يمكنكِ أيضاً تمرير مكعبات الثلج على البشرة للحصول على المفعول المنعش نفسه.

3- ساعدي بشرتكِ على التجدد:

تصبح البشرة مشرقة بعد أن تتخلّص من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها. ولذلك أنت بحاجة إلى الاستعانة بمستحضر مقشّر ناعم مرة أسبوعياً، طبّقيه على بشرة رطبة بحركات دائريّة ناعمة ثمّ اشطفيه جيداً بالماء وستساعدين بشرتكِ على التجدّد واستعادة إشراقها.

4- الترطيب مصدر الإشراق:

يمكن تشبيه البشرة التي تفتقد إلى الترطيب بجسم يفتقد إلى الماء. إن البشرة الجافة هي حكماً بشرة فاقدة للإشراق، ولذلك ننصحكِ باختيار كريم مرطّب يناسب نوع بشرتكِ واحرصي على تطبيقه يومياً على بشرة نظيفة، يمكنكِ أيضاً اختيار مرطّب ملوّن يؤمّن لبشرتكِ الترطيب واللون المشرق في الوقت نفسه.

5- اعتمدي على الأقنعة:

بعض أنواع الأقنعة تحمل اسم "أقنعة الإشراق" وهي مخصّصة لترطيب البشرة بالعمق وإضفاء الإشراق عليها لدى تطبيقها لمدة 20 دقيقة فقط. احرصي على تطبيق أحد هذه الأقنعة مرة أسبوعياً واختاريها جاهزة من السوق أو حضريها بنفسكِ من خلال مزج ملعقة كبيرة من العسل مع برش حبتين من الجزر.

6- استعيني بمستحضرات التسمير:

يمكن لبعض أنواع مستحضرات التسمير أن تضمن الحفاظ على بشرة مشرقة بشكل دائم. اختاري رذاذاً مسمّراً أو كريماً مسمّراً رقيق تطبّقينه بعد تقشير بشرة الجسم مرة أسبوعياً، وابتعدي عن مستحضرات التسمير ذات الصيغ الكثيفة التي تجعل لونكِ اصطناعياً وتصبغه بالتدرجات البرتقالية.

7- احرصي على إخفاء الهالات الداكنة:

يساعد النوم حوالي 8 ساعات خلال الليل على الوقاية من ظهور الهالات الداكنة، أما إذا بقيت هذه الهالات ظاهرة فتصبح الاستعانة بالكونسيلر ضرورية لإضفاء لمسات من الإشراق على منطقة محيط العينين. طبّقي القليل من المستحضر على الزاوية الداخلية للعين واحرصي على تمويهه جيداً للحصول على لمسة من الإشراق الطبيعي.

8- اجعلي بودرة الشمس رفيقتكِ:

يؤمّن استعمال بودرة الشمس الحصول على لمسة فورية من الإشراق. طبّقي هذه البودرة بواسطة فرشاة كبيرة على المناطق البارزة من الوجه مثل الأنف، الوجنتين، والذقن لتبدو بشرتكِ كما لو أن الشمس لفحتها بلونها البرونزي المشرق.

9- ابحثي عن كريم الأساس المناسب:

يشكّل تطبيق كريم الأساس أفضل وسيلة لإضفاء لمسة من الإشراق على البشرات الشاحبة. ولكن يجب اختيار الصيغة التي تناسبكِ من بين كريم الأساس الكثيف، الـBB كريم الذي يؤمّن إشراقاً حيوياً، أو الCC كريم الذي يعمل على تصحيح الشوائب بالإضافة إلى إضفاء الإشراق.

10- لا تهملي استعمال ظلال الخدين:

يمكن لإضفاء بعض اللون على الوجنتين أن يضفي الإشراق على الوجه، فلا تهملي استعمال ظلال الخدين بصيغة الكريم التي يتم تمويهها بالأصابع أو بصيغة البودرة التي يتم تطبيقها بفرشاة كبيرة. اختاريها التدرجات الوردية، المشمشية، أو الذهبية للمسة إشراق فورية.