إطلالات حملت توقيعا عربيا في حفلي "البافتا" و"الغرامي"

إن تزامن حفلي توزيع جوائز "البافتا" بنسخته الـ72 و"الغرامي" بنسخته الـ61 في الليلة نفسها جعل البساط الأحمر الذي امتد في كل من مدينتي لندن ولوس أنجلوس يتزين بإطلالات لافتة بأناقتها وتميزها. وقد كان للمصممين العرب كالعادة حصة في هاتين التظاهرتين الفنيتين، حيث اختارت مجموعة من النجمات العالميات إطلالات تحمل توقيعهم. تعرفوا عليها فيما يلي:

- اختارت المغنية البريطانية إيللا ماي إطلالة درامية في حفل "الغرامي" حملت توقيع المصمم السعودي محمد آشي. وقد تزين ثوبها الكحلي العاري الكتفين بالكسرات المنسدلة وبذيل طويل تغطى بالكشاكش والتطريز.

- تألقت النجمة الماليزية ميشال يوه في حفل "البافتا" بثوب فضي عاري الكتفين تزين بالتطريز الفضي والذهبي، وترافق مع "كاب" ينسدل من الكمين وصولاً إلى الأرض. حملت إطلالتها توقيع المصمم اللبناني إيلي صعب وقد نسقتها مع مجوهرات ماسية وحقيبة ذهبية.

- لإطلالتها على البساط الأحمر في حفل "البافتا"، اختارت المخرجة اللبنانية نادين لبكي ثوباً أسود بكتف واحدة حمل توقيع المصمم إيلي صعب وجمع بين البساطة والأناقة.

- اختارت نجمة البوب الأميركية بيبي ريكسا لطلتها في حفل "الغرامي" ثوباً من التول الأحمر تزين بالكشاكش وحمل توقيع المصممة البحرينية شيماء المنصوري.

- اعتمدت الممثلة الأميركية لورين لندن إطلالة من علامة Usama Ishtay التي تعود لصاحبها المصمم الفنزويلي ذات الأصول السورية، المستقر في لوس أنجلوس والذي يحمل الاسم نفسه. وقد تميز ثوبها بلونه الأبيض وتصميمه البسيط والعصري على السواء.

- تألقت النجمة آشلي سمبسون على البساط الأحمر لحفل "الغرامي" بجامبسوت باللون الفضي تزين بالريش عند الخصر والكمين وحمل توقيع المصمم اللبناني جورج شقرا.