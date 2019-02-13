اعتمدي ألوان الشوكولاتة لأناقتك هذا الشتاء

على هامش أسبوع نيويورك للأزياء الجاهزة الخاصة بموسمي خريف وشتاء 2019، تتوجه الأنظار إلى شوارع هذه المدينة التي تشهد عروضاً من نوع آخر تقدّمها "الفاشينيستاز" اللواتي يتوافدن من مختلف أنحاء العالم لمتابعة هذا الحدث المهم في صناعة الموضة على الصعيد العالمي.

عند متابعة "أناقة الشارع" أو ما يُعرف باسم Streetstyle خلال هذه الفترة، نرصد عادةً توجهات مهمة ترسم خطوطاً للموضة الحالية.

وقد لفتنا منها موضة اعتماد ألوان #الشوكولاتة لإطلالة دافئة وعصريّة. تعرّفوا من خلال النصائح والصور المرفقة على كيفيّة اعتمادها في إطلالاتكنّ اليومية.

- إن تنوّع التدرجات التي تندرج تحت خانة ألوان الشوكولاتة ممكن أن يجعل إطلالاتنا متجددة وبعيدة عن الروتين. فهي تليق بكافة ألوان البشرات، فلا تترددوا في اعتمادها للحصول على إطلالة دافئة وأنيقة على السواء.

- احرصوا على الجمع بين عدة تدرجات من البيج والبني الفاتحة منها والداكنة في الإطلالة الواحدة، فمن شأن ذلك أن يجعل الإطلالة مشغولة ومتميّزة بأناقتها.

- لا تترددوا في تنسيق الأزياء التي تتلوّن بتدرجات الشوكولاتة مع أحذية وحقائب ومعاطف سوداء، فهي تتناسق معها دون أدنى شك.

- تتناسق تدرجات الشوكولاتة مع ألوان الأزرق الفيروزي، والبرتقالي، والأخضر فلا تترددوا في تنسيقها معها.

- يمكن تنسيق تدرجات الشوكولاتة مع اللون الأبيض في الأكسسوارات والأزياء فهو يضيف عليها لمسة من الانتعاش.

- يشكّل اللون البني المحمر إحدى أبرز صيحات موضة هذا الموسم، اعتمدوه على شكل سترة، أو معطف، أو حتى حقيبة جلديّة.

- تتميّز خامة الجلد بتناسقها المثالي مع تدرجات الشوكولاتة، فلا تترددوا في اختيار سروال أو معطف جلدي بهذه الألوان.

- تتناسق الطبعات الحيوانية الرائجة جداً هذا الموسم مع ألوان الشوكولاتة. اعتمدوها لإطلالة عصرية ذات طابع كلاسيكي مترف.

- توحي ألوان الشوكولاتة بالدفء، ولذلك فهي تتناسب بامتياز مع خامات الصوف والأنسجة السميكة التي تُستعمل لتنفيذ السترات والمعاطف.