جرّبوا الطين الوردي للوقاية من جفاف البشرة والشعر

يتميّز الطين الوردي بفعالية كبيرة في مجال العناية بالبشرة والشعر. وهو خليط من الطين الأحمر والطين الأبيض يُعرف بغناه بالعناصر المعدنية الغذائية مما يساعد على تنقية البشرة وتجديد خلاياها. كما أنه مُهدئ، مُضاد للالتهابات، مُساعد على التآم الندبات وانقباض المسام المتوسّعة.

يتوجه الطين الوردي بشكل أساسي للبشرات الجافة ولكنه يناسب أيضاً البشرات الدهنيّة والمختلطة. وهو يُزيل علامات التعب عن الوجه ويُعيد للبشرة الفاقدة للحيوية الإشراق الذي تحتاجه.



- كيف نستعمله؟

يُطبّق الطين الوردي بشكل قناع على الوجه. يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من هذا المسحوق مع القليل من المياه المعدنية للحصول على عجينة ليّنة توضع بطبقة سميكة على بشرة الوجه مع تجنّب محيط العينين. وهو يُترك على البشرة لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر وتطبيق كريم الترطيب الاعتيادي.

إن الاستعانة بهذا القناع مرة أسبوعياً يسمح بتنظيف وتجديد البشرة الجافة أو الحساسة بنعومة. ولتفعيله بشكل أكبر يمكن أن نُضيف إليه مكونات أخرى مثل ملعقة صغيرة من العسل للحصول على المزيد من النعومة والترطيب، أو بضع نقاط من زيت إبرة الراعي الأساسي للحصول على النضارة.



- وصفة منزلية معزّزة للإشراق:

للحصول على قناع مُنقٍ و مُعزّز للإشراق يمكن خلط ملعقة صغيرة من الطين الوردي، ملعقة كبيرة من جل الصبّار، نصف ملعقة صغيرة من العسل، والقليل من المياه المعدنية. طبّقوا هذا القناع على البشرة بعد تنظيفها وتقشيرها، أتركوه لمدة 10 دقائق ثمّ اشطفوه بالماء الفاتر للحصول على بشرة نقيّة ومشرقة.

- استعمالات أخرى ممكنة:

إذا كان الطين الوردي فعّال جداً عند استعماله على البشرات الجافة والحسّاسة، كونه يقوم بتغذيتها بالعمق فهو يتمتع بفوائد أخرى خاصةً عند استعماله لعلاج جفاف الشعر، وتقصّفه، وفقدانه للحيوية.

يكفي خلط القليل من الطين الوردي مع المياه المعدنية وتطبيق هذه الخلطة كقناع على كامل الشعر. ويمكن إضافة بضع نقاط من زيت اللافندر الأساسي إلى هذه الخلطة لتفعيلها. يُترك هذا القناع على الشعر لمدة 15 دقيقة قبل شطفه بالماء الساخن وغسل الشعر بالشامبو الاعتيادي.