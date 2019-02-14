تعرفي على الطرق الأنسب لاختيار العطر

لا تكتمل الإطلالة عادةً من دون اختيار العطر المناسب، ولكن الخيار الأنسب في هذا المجال لا يتطابق دائماً مع العطر الأقرب إلى قلبنا.

تعرّفوا فيما يلي على القواعد الضرورية التي يجب احترامها عند اختيار العطر ليكمّل إطلالتنا بشكل مثالي.

- اختاري عطرك بذكاء

إذا كانت العطور ذات الرائحة اللذيذة (كالفانيللا مثلاً) هي المفضّلة لديكِ، تجنّبي اعتمادها عندما تكوني مدعوّة إلى تناول الطعام مع العائلة أو الأصدقاء فرائحتها الغنيّة ممكن أن تطغى على رائحة الطعام. استبدليها بعطر تكون نفحاته أكثر نعومة ورقة.

في الحفلات الكبيرة والمواعيد المهمة، اختاري عطراً غنياً تستوحين نفحاته من الفصل الذي تتواجدين فيه. تجنّبي العطور الزهرية في الشتاء والعطور القوية في الصيف.

-تجنّبي الإفراط

الاعتدال في وضع العطر أمر ضروري ولذلك يُنصح بالاكتفاء بثلاث رشات فقط تُطبّق في الأماكن الاستراتيجية كالعنق، وراء الأذنين، وداخل المعصمين فحرارة الجسم في هذه المناطق تكون أكثر ارتفاعاً من سواها مما يسمح للعطر بأن يفوح أكثر.

-لا تتعطّري في الأماكن العامة

عند استعمال العطر لفترة طويلة يخفّ شعورنا برائحته مما يدفعنا إلى إعادة تطبيقه عدة مرات في اليوم. ولكن تجنّبوا أن يحدث ذلك في الأماكن العامة، فإعادة رش العطر غير محبّذ بحضور أشخاص آخرين قد ينزعجون من رذاذه أو رائحته. اكتفي بالتعطّر قبل الخروج من المنزل واختاري صيغة ماء العطر التي تدوم لعدة ساعات خاصةً إذا كانت نفحاتها دافئة وقويّة.

-اعرفي عطركِ جيداً:

احرصي على تجربة عطركِ الجديد في المنزل قبل الخروج به إلى مناسبة مهمة. اتركي أريجه يتفتّح من نفحاته العليا إلى نفحاته السفلى على بشرتكِ فمن شأن ذلك أن يسمح لكِ بالاكتشاف ما إذا كانت رائحته تناسبكِ.

عند اختيار عطر جديد لا تُجرّبي أكثر من 3عطور على بشرتكِ، خاصة أن كل عطر يتفاعل بشكل مختلف مع نوع الشرة وذلك يفسّر كيف أن العطر الذي يعجبكِ على صديقتكِ قد لا تكون رائحته نفسها عند تطبيقها عليكِ.

-اعتمدي عطراً يناسبكِ

لتطبيق العطور قوانين محدّدة يجب مراعاتها، فالفتاة المراهقة لا تناسبها العطور الشرقيّة القويّة، وسيدة الأعمال لا تناسبها العطور الزهرية. العطور الغنيّة بنفحات الفاكهة تليق بالمرأة المرحة أما العطور الغنية بالتوابل فهي الأفضل للمرأة التي تتمتع بشخصية قويّة. فاحرصي دائماً على اختيار النفحات العطرية الأنسب لشخصيتكِ ومزاجكِ.