بمنتهى الأناقة "ماركيزا" تختتم أسبوع نيويورك للموضة 

حالمة، خياليّة، رائعة... بهذه العبارات يمكن وصف مجموعة Marchesa من الأزياء الجاهزة للخريف والشتاء المقبلين التي تم تقديمها في ختام أسبوع نيويورك للموضة. فقد حرصت مصممتا الدار جورجينا شابمن وكارن كريغ على استحضار أجواء حديقة خياليّة إلى مكان العرض من خلال أغصان الكرمة والأزهار التي تفتّحت أيضاً على الأثواب الطويلة.

27 إطلالة تضمّنها هذا العرض تلوّنت بالتدرجات الخريفية والدافئة دون أن تفقد شيئاً من إشراقها، فالأثواب الطويلة تزيّنت بالعقد، والكشاكش الصغيرة، والتطريزات الفاخرة، والأقمشة الملفوفة على شكل ورود ثلاثيّة الأبعاد تفتّحت على الأزياء.

أقمشة التول، والموسلين، والتفتا، والساتان، والدانتيل تحوّلت إلى أزياء فاخرة تليق بأرقى المناسبات. وهي ترضي متطلبّات كل امرأة تتمنى الحصول على أزياء مترفة بقيمة الأزياء الجاهزة ودون أن تضطر لدفع كلفة عالية جداً يفرضها تنفيذ أزياء الخياطة الراقية.

استعانت دار Marchesa بتقنية الرسم على القماش قبل التطريز في العديد من الإطلالات. وقد رأينا أغصان الكرمة التي زيّنت الديكور تظهر أيضاً على الأزياء بالإضافة إلى الطيور، وأوراق النباتات. كما دخل الريش بلمسات ناعمة على بعض الإطلالات ليضيف مزيداً من الحيوية إلى قصّات جاءت انسيابية ومريحة.

امرأة Marchesa رومانسيّة بأسلوب عصري مما يفسّر اتخاذ بعض الإطلالات شكل أزياء يمكن ارتداؤها في الحياة اليومية كمقصان الدانتيل التي يسهل تنسيقها مع سروال كلاسيكي أو الأثواب المتوسطة الطول التي تصلح للنهار. تعرّفوا على بعض إطلالات مجموعة Marchesa لخريف وشتاء 2019 فيما يلي.