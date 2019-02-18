ريكاردو تيسكي يجمع التناقضات تحت لواء "بربري"

في مجموعته الثانية التي قدّمها تحت لواء دار Burberry يتوجه المصمم ريكاردو تيسكي إلى "الفتاة، والفتى، والسيدة، والرجل"، فهو حاول إرضاء الجميع من خلال 106 إطلالات حملت اسم Tempest أي "العاصفة". وقد انطلق لاعتماد هذه التسمية من رؤيته لبريطانيا كبلد للتناقضات على مستوى الأذواق، والبنى الاجتماعية والثقافية، وحتى الأحوال الجويّة.

يُعتبر عرض Burberry المناسبة الأكثر انتظارا ضمن فعاليات أسبوع لندن للموضة الذي يُقام حالياً في العاصمة البريطانية. وقد برع مصمم الدار على الجمع هذه المرة بين عالمين متناقضين بأسلوب مميّز تجلّت فيه كل خبرته التي اكتسبها من تعاونه السابق مع دور عالمية أمثال "فرساتشي" و"جيفنشي".

في القسم الأول من العرض ظهرت الإطلالات المستوحاة من "أناقة الشارع" أو ما يُعرف باسم Streetwear، فتميّزت الأزياء بطابعها "الكاجوال" الرياضي الذي يرضي متطلّبات جيل الشباب من حيث القصّات الواسعة، والألوان المتداخلة، والطبقات المتعددة. أما في القسم الثاني منه فظهرت الإطلالات الكلاسيكية التي اعتمد فيها تيسكي على براعته في مجال الخياطة. وهو قدّم مجموعة من الأزياء التي جسّدت بامتياز روحيّة دار Burberry بما تتضمّنه من أناقة "الترنش" وطبعة المربعات.

سجّلت العارضة الأميركية ذات الأصول الفلسطينية جيجي حديد أول مشاركة لها هذا الموسم في عرض Burberry. وهي ظهرت بإطلالة "مونوكرومية" ذات طابع عصري ترافقت مع ماكياج حيادي وتسريحة دراماتيكية زيّنتها خصلات ملتصقة على الجبين. وقد ظهرت طبعة المربعات الأيقونية واسم الدار الظاهر بأحرف كبيرة على العديد من التصاميم التي تلوّنت بتدرجات حياديّة وتميّزت بخاماتها الدافئة من جوخ، وصوف، وكشمير، وجلد.

اللون البيج بتدرّجاته المختلفة خيّم على مجموعة كبيرة من الإطلالات في هذا العرض. وقد حرص تيسكي على تقديمه بأساليب متجددة أبعدت عنه شبح التكرار والروتين، فرأيناه يزيّن المعاطف، والبدلات، والأثواب، والسراويل، والتنانير مما يجعل منه أحد الألوان التي لا يمكن تجاهلها في موسم خريف وشتاء 2019.

إطلالات Burberry كمّلتها مجموعة من الأكسسوارات تضمّنت أحذية رياضيّة، أحذية عالية الساق، أحذية ذات كعب متوسّط مزوّدة بحزام جلديّ عند الكاحل. أما الحقائب فتنوّعت في تصاميمها بين النسائي والرجالي، وقد ظهرت القفازات الجلديّة كرفيقة للعديد من الإطلالات. تعرّفوا على بعض تصاميم Burberry للأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين فيما يلي.