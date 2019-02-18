هكذا يعتني زيت البندق بالبشرة والشعر

من الزيوت النباتية المفيدة للعناية بالجمال نذكر زيت البندق كونه يتمتع بمزايا عديدة في مجال العناية بالبشرة والشعر، فإذا كنت تستعملين زيت البندق في تحضير الطعام اعلمي أيضاً أنه حليف طبيعيّ لجمالكِ. تعرّفي فيما يلي كيف يمكنكِ التمتّع بفوائده.

- لترطيب بشرة الوجه:

يتميّز زيت البندق بغناه بالحوامض الدهنيّة غير المشبعة، والكلسيوم، والفيتامينA مما يفسّر مفعوله المغذّي الذي يعيد إحياء البشرة بالعمق. فهو يتمتع بمفعول مليّن وتمتصه البشرة بسهولة دون أن يترك عليها أي آثار دهنيّة، كما أنه يناسب كافة أنواع البشرات الهنيّة منها، والجافة، والحسّاسة.

- لتأثيره المضاد للأكسدة على البشرات الناضجة

يُستعمل زيت البندق في العلاجات المضادة لشيخوخة البشرة، فتركيبته السائلة والخفيفة غنيّة أيضاً بحمض "الأولييك" وبالفيتامينE مما يجعلها مثالية لحلّ العديد من المشاكل وأبرزها التجاعيد.

إن تطبيق زيت البندق بشكل يومي على البشرة يساعد على إبطال مفعول الجذيرات الحرة المسؤولة عن تدمير الخلايا مما يساعد إبطاء آليّة شيخوخة البشرة.

-لمفعوله المرمم والمساعد على التئام الندبات

يدخل زيت البندق في تركيبة العديد من مستحضرات العناية بالبشرة نظراً لغناه بمادة الفيتوستيرول التي ترمّم البشرة وتساعد على التئام ندباتها وعلاج مشكلة حب الشباب. فهو ينعّم البشرة ويساعد على التخلّص من البثور، والزيوان، والاحمرار كما أنه ينظّم الإفرازات الدهنيّة المسؤولة عن ظهور حب الشباب.

- لتأثيره الفعّال على فروة الرأس الدهنيّة

إذا كان زيت البندق يساهم في تنظيم إفرازات البشرة الدهنيّة، فهو يتمتع بالمفعول نفسه على فروة الرأس الدهنيّة. يعمل هذا الزيت على ترطيب فروة الرأس دون إثقالها كما أنه يحتوي على 19 بالمئة من حمض "البالميتيك" المعروف بفعاليته في تغذية جريبات الشعر وتعديل إفرازاتها.

يضفي هذا الزيت أيضاً بريقاً على الشعر كما يحميه من التقصّف، وينعّمه، ويساهم في تعزيز نموّه. وهو يشكّل وقاية من ظهور الشيب المبكر نظراً لغناه بالفيتامينات والمواد المضادة للأكسدة.

-خلطات من زيت البندق للعناية بالجمال

• للوقاية من حب الشباب: حضّري مقشراً مؤلّف من ملعقة كبيرة من كلٍ من البن والسكر وملعقة صغيرة من كلٍ من زيت البندق، وزيت الزيتون. تساهم هذه الخلطة في تقشير البشرة وتغذيتها بالإضافة إلى حمايتها من حب الشباب.

• للحماية من مضار أشعة الشمس: اخلطي كمية متساوية من زيت البندق وزيت جوز الهند ثمّ ادهني بشرتكِ بهذا الخليط قبل التعرّض للشمس.

• لمعالجة الشعر الجاف والتالف: حضّري قناعاً مؤلّفاً من بيضتين مخفوقتين يُضاف إليهما ملعقتين كبيرتين من زيت البندق. ادهني شعركِ بهذا الخليط واتركيه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء وغسله بالشامبو.

• للوقاية من الشيب: حضّري خلطة مؤلّفة من كمية مماثلة من زيت البندق وزيت السمسم. دلّكي فروة رأسكِ بهذه الخلطة لتنشيط الدورة الدمويّة وتأمين وقاية فعّالة من الشيب المبكر.