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رحيل كارل لاغرفيلد المصمم الأشهر في العالم

المصدر: العربية.نت - رانيا لوقا
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تم الإعلان منذ قليل عن #وفاة_أشهر_مصمم_أزياء في العالم الألماني #كارل_لاغرفيلد عن عمر 85 عاماً بعد دخوله مساء الاثنين إلى مستشفى نويي سور سين الباريسي. وكان لاغرفيلد الذي شغل منصب المدير الإبداعي لدار Chanel منذ العام 1983 عانى من مشاكل صحية مؤخراً، حيث ترددت أخبار أنه مصاب بسرطان البنكرياس.

وتخلّف عن موعده الاعتيادي مع الجمهور في ختام آخر عروض Chanel الذي تم تقديمه ضمن فعاليات أسبوع باريس للخياطة الراقية خلال شهر كانون الثاني/يناير الماضي.

وقد ردت الدار حينها سبب غيابه إلى شعوره بالتعب دون أن تعطي أي تفاصيل أخرى عن حالته الصحية.

كارل لاغرفيلد مع هرته شوبيت كارل لاغرفيلد مع هرته شوبيت
كارل في العام 1960 كارل في العام 1960

كلمات دالّة

#كارل لاغرفيلد, #وفاة أشهر مصمم أزياء

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