6 معلومات شائعة وخاطئة عن بشرة الرجل

يتمّ تداول العديد من المعلومات الخاطئة حول بشرة الرجل، أما أكثرها شيوعاً فتلك التي تقول إن بشرة الرجل لا تحتاج إلى عناية. تعرّفوا فيما يلي على 6 معلومات شائعة في هذا المجال لا تمتّ إلى الحقيقة بأي صلة.

1-يتمتع الرجال عادةً ببشرة دهنيّة ولا يحتاجون إلى استعمال كريمات مرطّبة

صحيح أن بشرة الرجال تكون غنيّة بالغدد الدهنيّة أكثر من بشرة النساء، ولكن هذا لا يعني أنها لا تحتاج إلى الترطيب. فإذا تركنا البشرة عرضة للجفاف ستقوم غددها الدهنيّة بردة فعل عكسيّة تجاه هذه الحاجة إلى الترطيب من خلال إفراز المزيد من الدهون. ولذلك يُنصح بوضع كريم مرطّب على البشرة صباحاً وكريم مغذٍّ مساءً للمحافظة على معدّل ترطيب مقبول وحمايتها من الجفاف.

2-الرجال عرضة لظهور البثور على البشرة أكثر من النساء

يسود الاعتقاد بأن ظهور البثور شائع على بشرة الرجل أكثر من المرأة، ولكن في الحقيقة يعود ذلك إلى أن النساء يعتنين ببشراتهن أكثر من الرجال. وإذا كان النظام الغذائي المتوازن ضروري للحفاظ على بشرة صحيّة فإن أفضل الأساليب للسيطرة على حب الشباب هو باستعمال مستخضرات عناية بالشرة مضادة لهذه المشكلة.

ينصح خبراء العناية بالبشرة الرجال الذين يعانون من مشكلة حب الشباب بتقشير بشرة الوجه مرة أسبوعياً وتنظيفها يومياً بمستحضر للتنظيف يتناسب مع طبيعتها الدهنية.

3- التعرّض المباشر للشمس مفيد لبشرة الرجل كونه يحدّ من تفاقم مشكلة حب الشباب

يمكن التعرّض للشمس أن يخفي آثار الاحمرار الناتج عن علامات حب الشباب، ولكن هذا التأثير لا يكون سوى مرحليّ لأن التعرّض المباشر للشمس قد يحوّل آثار حب الشباب إلى ندبات دائمة. ولذلك ينصح الخبراء في هذا المجال بتطبيق مستحضر حماية من الشمس على البشرة التي تعاني من حب الشباب عند التعرّض المباشر للشمس. أما في حال لم يكن التعرض للأشعة الذهبية مباشراً فيكفي الاستعانة بكريم مرطّب مزوّد بعامل حماية من الشمس.

4- الحلاقة اليومية تلحق الضرر بالبشرة

تساعد الحلاقة على إزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطح البشرة والتي تتسبّب في انسداد مسامها. فهذا التقشير اليومي ممكن أن يفسّر السبب الذي يجعل من بشرة الرجل تشيخ بشكل أكثر بطئاً من بشرة المرأة.

5- لا مفرّ من شعور البشرة بالوخز بعد الحلاقة

للتخفيف من حدّة هذه المشكلة، يُنصح بحلاقة الذقن بعد أخذ حمّام ساخن يساعد على جعل البشرة أكثر ليونة وأسهل للحلاقة. كما أن الاستعانة بأداة حلاقة مزوّدة بعدّة شفرات ممكن أن يحمي من الندبات في هذا المجال. أما إذا كنتم تلاحظون ظهور البثور على أثر الحلاقة فاستبدلوا الرغوة التي تستعملونها قبل الحلاقة بجل يكون أنعم على البشرة.

6- تؤمّن الحلاقة بعكس اتجاه شعر الذقن الحصول على بشرة ناعمة

يعتقد العديد من الرجال أن حلاقة الذقن بعكس اتجاه نمو الشعر تعطي نتائج مثالية في هذا المجال. ولكن في معظم الأحيان ينتج عن ذلك ظهور احمرار، وتهيّج في البشرة بالإضافة إلى نمو شعر تحت الجلد. أما الحل فيكون بالاستعانة بأداة حلاقة ورغوة ذات توعيّة جيدة مما يؤمّن الحصول على نتائج مثالية في هذا المجال.