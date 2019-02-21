العلم قال كلمته: هذا هو اللون الذي يليق بالجميع

إذا كان الاعتقاد السائد سابقاً أن #اللون_الأسود هو الذي يليق بالجميع، فقد قام العلم مؤخراً بإثبات عدم صحة هذه المقولة، إذ أظهرت دراسة أجرتها شركة "بانتون" التي تقوم بتحديد موضة الألوان في كل موسم أن الأحمر هو وحده اللون الذي يليق بالجميع. إن ارتداءه يساعد الإطلالة على أن تبدو أنحف وأكثر شباباً، كما أنه يضفي لمسات من الإشراق على الوجه.

يتناسب الأحمر مع كافة درجات البشرات والشعر من الفاتحة جداً إلى الداكنة جداً. ولكن هذا الأمر لا ينطبق سوى على الأحمر الأساسي الذي لم تدخل عليه أي لمسات لونيّة أخرى مثل الوردي، أو المرجاني، أو البرتقالي.

ويُعبّر #اللون_الأحمر عن الجرأة، والقوة، والحب كما يدل على قوة الشخصيّة، وحب الحياة، والطموح. وعندما ترتدين هذا اللون سوف تبدين على أنك شخصيّة منفتحة، إيجابية، ومحبة للمجازفة. وقد رصدنا هذا اللون بوفرة في مجموعات الأزياء الجاهزة الخاصة بالخريف والشتاء المقبلين، والتي يتمّ تقديمها حالياً في إطار شهر الموضة.

الجامبسوت من القطع التي تكرّر ظهورها في مجموعات خريف وشتاء 2019 نظراً لطابعها العصري الذي يمكن أن يليق بالحياة اليومية وبالمناسبات. وهو من التصاميم التي يليق عليها اللون الأحمر وقد رصدناه في مجموعة Naeem Khan يتزيّن بالبريق والشراريب ويختلط فيه الأحمر بالأسود لمزيد من الأناقة. كما رأيناه في عرض Adam Lippes يتزيّن بعقدة كبيرة عند العنق، وفي عرض David Koma يكتسي بالكشاكش على الياقة والكمّين.

الثوب الأحمر قطعة مهمة جداً في خزانة المرأة، ولذلك رأيناه في عدة عروض. رصدناه يتزيّن بالكشاكش وبحزام أصفر لدى Prabal Gurung، ويكتسي بالدانتيل لدى Self Portrait وبالباييت لدى Rodarte، وبالتول لدى Tadashi Shoji. وقد تزيّن بقصّات عصريّة لدى Roland Mouret وEmilia Wickstead.

المعطف الأحمر يضفي لمسة من التميّز على الإطلالة، وقد رصدناه بأسلوب "فينتاج" لدى Erdem وبقصة كلاسيكية لدى Helmut Lang فلا تترددوا في اعتماده لطلّة لافتة بأناقتها.