نجمات تألّقن بلمسات عربية في حفلات ما بعد الأوسكار

تُشكّل الحفلات التي تلي حفل توزيع جوائز الأوسكار مناسبة لا تفوّتها النجمات للظهور بإطلالات لافتة تجعلهنّ متقدّمات في سباق الأناقة. وككل عام يسجّل #المصممون_العرب حضوراً بارزاً في هذه المناسبات وتتهافت النجمات على اختيار أجمل #الإطلالات التي تحمل توقيعهم، فمن استحقّت لقب الأكثر أناقة في هذه المناسبات؟

- صاحبة الإطلالة الأكثر أناقة في حفلات ما بعد #الأوسكار استحقّتها النجمة جنيفر لوبيز التي وصلت إلى حفل "فانيتي فير" برفقة خطيبها أليكس رودريغز. وهي اختارت للمناسبة ثوباً حمل توقيع المصمم #زهير_مراد، وهو من مجموعة الخياطة الراقية لربيع وصيف 2019.

- النجمة الهندية بريانكا شوبرا وصلت إلى حفل "فانيتي فير" برفقة زوجها نيك جوناس. وقد اختارت للمناسبة ثوباً أسود من الكريب الساتيني والتول المطرّز حمل توقيع المصمم #إيلي_صعب. وهو من مجموعة الخياطة الراقية لخريف وشتاء 2018.

- الممثلة الماليزية ميشال يووه وصلت إلى حفل "فانيتي فير" بثوب من التول الأسود تزيّن بالتطريز الذهبي وبلمسات من المخمل من مجموعة Elie Saab من الخياطة الراقية لخريف وشتاء 2017.

- النجمة الأميركية إليزابيت شامبرز تألّقت في حفل "فانيتي فير" بثوب باللون الليلكي الفاتح من تصميم رامي قاضي. وهو من مجموعة الخياطة الراقية الخاصة بربيع وصيف 2019.

- العارضة الأميركية هايدي كلوم وصلت إلى حفل "إلتون جون" بثوب من التول الأسود تزيّن بخيوط الحرير، والترتر، والريش من مجموعة Elie Saab من الخياطة الراقية الخاصة بخريف وشتاء 2016.

- العارضة البرازيلية لايس ريبيرو وصلت إلى حفل "إلتون جون" بثوب حريري باللون البيج من مجموعة Georges Hobeika لربيع وصيف 2019.

- تألّقت الممثلة الأميركية مادلين بيتشر بثوب قصير من الريش تميّز بلونه الأخضر الفاتح. وهو من مجموعة Georges Hobeika من الخياطة الراقية لربيع وصيف 2019.

- اختارت النجمة الأميركية هايلي ستانفيلد الظهور في حفل "فانيتي فير" بثوب قصير باللون الوردي المرجاني مطرّز بالكامل بالريش والأزهار الذهبية. وهو من مجموعة Elie Saab من الخياطة الراقية لربيع وصيف 2019.

- ظهرت العارضة جاسمين توكيس في حفل "فانيتي فير" بثوب عاري الكتفين حمل توقيع المصمم زهير مراد. وهو من مجموعة الخياطة الراقية لخريف وشتاء 2019.

- اختارت الممثلة الأميركية تيفاني هاديش لظهورها في حفل "إلتون جون" ثوباً عاري الكتفين من تصميم رامي قاضي تزيّن بالريش. وهو من مجموعة الخياطة الراقية لخريف وشتاء 2018.