7 خطوات ذكيّة تضمن الحصول على بشرة نقيّة

إذا كنت لا تجدين الوقت الكافي للعناية ببشرتكِ وتهملين أحياناً الخطوات الروتينيّة في هذا المجال، فهذا يعني أنكِ بأمسّ الحاجة إلى التعرّف على هذه الأسرار السبعة التي تؤمّن لكِ الحصول على بشرة نقيّة ومشرقة.

1- نظّفي بشرتكِ بالعمق:

تذكّري دائماً أن التنظيف هو الخطوة الأساسية في روتين العناية اليومية بالبشرة، واحرصي على اختيار وسيلة تؤمّن تنظيف بشرتكِ بالعمق. جربّي أحد أنواع الفراشي الكهربائية التي تؤمّن للبشرة تنظيفا أفضل بسبع مرات من التنظيف التقليدي. ولا تهملي تنظيف بشرتكِ صباحاً فالبكتيريا وبقايا مستحضرات العناية بالشعر التي تتساقط خلال النوم على وسادتكِ تصل بكل سهولة إلى بشرتكِ مما يعني أنها تصبح بحاجة إلى التنظيف كل صباح.

2- التقشير يساعد على تأمين الإشراق:

يجب على تقشير البشرة أن يشكّل جزءاً من روتين العناية الأسبوعية ببشرتكِ، فهو يخلّصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها مما يمنعها من التنفّس بشكل جيّد ويحول دون وصول مستحضرات العناية إلى عمق الخلايا.

إذا كنت تعانين من بشرة دهنيّة أو عرضة للإصابة بحب الشباب، تجنّبي فرك البشرة بقوّة أثناء تقشيرها، لأن ذلك سيتسبّب في زيادة إفرازاتها الدهنيّة.

3- الترطيب ثم الترطيب:

يساعد استعمال الكريم المرطب على حماية الجلد وإبطاء عملية فقدان الماء من الطبقات السطحيّة للبشرة. تذكّري أن حاجات بشرتكِ إلى الترطيب تختلف باختلاف الفصول ولذلك ننصحكِ باعتماد كريم مرطب غني شتاءً واستبدليه في الصيف بسائل رقيق مرطب تتشربه البشرة بسرعة وسهولة.

4- جرّبي القناع المعزّز للإشراق:

تبنّي عادة استعمال قناع معزّز للإشراق مرة أسبوعياً، فهو يؤمّن ترطيباً مكثّفاً للبشرة، يؤّخر شيخوختها ويضفي عليها الإشراق. وإذا كنت تعتقدين أن البشرة الدهنية لا تحتاج إلى استعمال قناع، فاعلمي أن الأقنعة المخصصة للبشرات المختلطة والدهنية تساعد على الحدّ من توسّع المسام وتخفّف من الإفرازات الدهنية مما يضمن الحصول على بشرة مشرقة.

يمكنكِ الاستعانة بقناع ليلي تطبّقينه قبل النوم وتتركينه على بشرتكِ طوال الليل، مما يؤمن ترطيباً مثالياً لها خلال فترة تجددها الليلية وستستيقظين ببشرة مشرقة في صباح اليوم التالي.

5- قولي لا للتوتر:

يتسبب التوتر في تسريع آلية شيخوخة البشرة، ولذلك عليكِ أن تتعلمي كيف تسترخي وتخصصي أوقاتاً للراحة الجسديّة والذهنيّة وستلاحظين أن ذلك ينعكس إيجابياً على بشرتكِ. خصصي أوقاتاً لحمّام دافئ تضيفين إليه زيوتاً أساسية تساعد على الاسترخاء وطبّقي خلال هذا الوقت قناعاً مغذياً على بشرة وجهكِ.

حوّلي وقت تطبيق مستحضرات العناية على بشرتكِ إلى لحظات من الاسترخاء من خلال تدليكها بحركات تؤمن الراحة وتساعد على نفاذها إلى عمق البشرة.

6- لا تهملي أوقات النوم:

تذكري أن النوم ينعكس إشراقاً على بشرتكِ، فإذا كنت تنامين بين 7و9ساعات يومياً من شأن ذلك أن يخفّف من ظهور التجاعيد والهالات الداكنة، كما يضفي إشراقاً على البشرة.

7- نظّفي فراشي الماكياج:

تشكّل فراشي الماكياج مكاناً تتجمع فيه البكتيريا بعد كل استعمال. وهي يمكن أن تتسبب بظهور البقع وحب الشباب. ولذلك يُنصح بالمواظبة على تنظيفها مرة أسبوعياً بمحلول مخصص لهذا الغرض أو بالماء والصابون.