حقائب الخريف والشتاء المقبلين تسبق حلول الربيع

تحتل الحقيبة مكانة مميزة في إطلالة المرأة العصرية، فهي بالإضافة إلى فائدتها العملية تعبر عن شخصية، وذوق، ومزاج حاملتها. لذلك يحرص المصممون العالميون على إرضاء متطلبات النساء في هذا المجال من خلال تقديم تصاميم جديدة من الحقائب بشكل دوري. وقد شهد شهر الموضة الذي تم خلاله عرض مجموعات الأزياء الجاهزة خلال أسابيع نيويورك، ولندن، وميلانو، وحالياً باريس إطلاق تصاميم جديدة من الحقائب شكلت مثار اهتمام المتابعين في هذا المجال.

- لم يكن الجلد الخامة الأساسية التي صُنعت منها حقائب خريف وشتاء 2019، فقد استعمل المصممون أيضاً خامات أخرى منها التويد لدى Oscar de la Renta، والمخمل لدى Gucci، والنسيج المحبوك لدى Dior.

- ألوان حقائب الخريف والشتاء المقبلين غلبت عليها التدرجات الحيادية كالبيج، والأسود، والأبيض... فالموضة الجديدة للحقائب التي يمكن أن ترافقنا في كل أوقات النهار والليل مما يُفسّر أحجامها المتوسطة التي تؤمن سهولة حملها خلال أوقات العمل وفي المناسبات المسائية على السواء.

- الحقيبة المستوحاة من بريق المجوهرات تستهوي العديد من السيدات. وهي ظهرت في بعض العروض منها Dolce&Gabbana وDries Van Noten. وقد تزينت بالأحجار والسلاسل لتتحول إلى تصاميم مترفة تليق بالمناسبات.

- الدرزات ذات الطابع الكلاسيكي اتخذت شكل حرف V في تصاميم Versace فيما ظهرت الأحزمة على تصاميم Burberry وFendi.

- الطبعات الحيوانية عزت الحقائب أيضاً، وقد رأيناها تزين تصاميم Marc Jacobs وMax Mara بأسلوب كلاسيكي حيناً وعصري حيناً آخر.

- الحقيبة الحزام لم تغب عن موضة خريف وشتاء 2019، وقد لفتتنا في عرض Fendi بطابع بعيد عن الطراز الكاجوال الذي يغلب عليها عادةً حيث تم تنفيذها بخامة البروكار الفاخرة.

- اللمسات الطفولية ظهرت كالعادة في تصاميم Moschino قد شكلت تناقضاً لافتاً مع معاطف الفرو التي تم ارتداؤها معها.