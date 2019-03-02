هذه الحيل تجعلكِ تبدين أكثر نحافة فهل تعرفينها؟

الحصول على إطلالة نحيفة لا يرتبط فقط باعتماد نظام غذائي متوازن أو حمية مخفّضة للوزن، ولكن أيضاً باختيار الأزياء والأكسسوارات التي تندرج في إطار الخدع البصرية التي تجعلك تبدين أكثر نحافة. تعرّفي على بعض الحيل التي من شأنها أن تؤمّن نتائج باهرة في هذا المجال:

- اعتماد التوازن بين الحجم والطول:

إن القاعدة الأساسية التي تجعلنا نبدو أكثر نحافة هي التوازن في الطول بين الأزياء، أي أن نرتدي قطعة طويلة مع أخرى قصيرة: سروال طويل ذو خصر مرتفع مع "توب" قصيرة نسبياً وقريبة من الجسم، أو "توب" طويلة مع سروال قصير يصل إلى حدود الكاحل.

التوازن في الحجم مطلوب أيضاً، وهذا يعني تنسيق قصة ضيّقة مع أخرى واسعة كأن نرتدي سروالاً ضيقاً مع قميص واسع أو "توب" ضيقة مع تنورة واسعة، فمن شأن ذلك أن يجعل الإطلالة متناسقة وتبدو أكثر نحافة.

- اختيار الحذاء المناسب:

لاختيار الحذاء الذي يجعلنا نبدو أكثر نحافة يجب الاهتمام بعدة تفاصيل، أولها أن تكون قصة الصندل أو الحذاء المقفل مقوّرة لتجعل القدم والكاحل يبدوان أكثر نحافة. أما فيما يتعلّق بشكل الكعب فمن الأفضل أن يتم اختياره مرتفعاً ومربعاً لتوازن إضافي في الطلة كما أن اختيار لون الحذاء بلون السروال يضفي طولاً إضافياً على الإطلالة.

- الخصر المرتفع حليفكِ المثالي:

تشهد موضة الخصر المرتفع انتشاراً واسعاً منذ عدة مواسم، ولذلك يُنصح باقتناء سراويل وتنانير تعتمد هذه القصة، خاصة أنها تكون عادةً مريحة، منحّفة، تجعلنا نبدو أكثر طولاً، وتخفي عيوب مناطق البطن والوركين.

- اعتماد قطعة واحدة قوية فقط:

بعض التفاصيل المعتمدة في الأزياء تساعد على إبراز الإطلالة، ومنها الطبعات، والكشاكش، والباييت، والقصات الملفوفة، والخامات اللمّاعة، ولكن يُنصح بتجنّب الإفراط في خلطها مع بعضها بعضا حتى لا تضفي حجماً إضافياً على الإطلالة. كما يوصي خبراء المظهر في هذه الحالة باعتماد قطعة واحدة غنيّة بالتفاصيل وتنسيقها مع قطع أخرى حيادية وبسيطة، على أن يتم تركيز التفاصيل في مكان الجسم الذي ترغبون بإبرازه.

- وضع الألوان في مكانها الصحيح:

يتمتع اللون الأسود بتأثير منحّف، وكذلك جميع الألوان الداكنة ولكن اعتمادها بشكل دائم يضفي لمسة تعيسة على الإطلالة. ولذلك ينصح خبراء المظهر بالتنويع في هذا المجال وباعتماد ألوان حيوية بين الحين والآخر مع ارتداء اللون نفسه بثلاثة تدرجات مختلفة من الفاتح إلى الداكن. فمن شأن ذلك أن يسمح لنا في أن نبدو أكثر نحافة بجميع الألوان التي نرتديها.

- الاستعانة بالحزام:

اجعلي من الحزام حليفاً لإطلالتكِ إذا كنت ترغبين بأن تبدي أكثر نحافة، فهو يحدّد الخصر ويجعله يبدو رفيعاً حتى عندما لا يكون كذلك. اعتمدي الحزام مع السروال ذي الخصر المرتفع أو فوق سترة "البلايزر"، الثوب الطويل، الكنزة الصوفية الطويلة وحتى القميص الواسع.

- اختيار حقيبة متوسطة الحجم:

إن الحقيبة الصغيرة جداً تجعلنا نبدو أكثر ضخامة وكذلك الحقيبة الكبيرة جداً، فالأكسسوارات التي تفتقد إلى التوازن من حيث الحجم تشوّه الإطلالة. ولذلك ينصح خبراء المظهر باختيار حقيبة يد متوسطة الحجم مما يساعد على جعلكِ تبدين أكثر نحافة. اختاريها بلمسات مبتكرة من حيث التصميم، واللون، والتفاصيل، لجذب الانتباه عليها مما يساعدك في إخفاء العيوب الأخرى التي تزعجكِ.

- الابتعاد عن الأزياء التي يتم تنفيذها بخامات سميكة:

تجنّبي الخامات المطاطية التي يبدو كأنها تحبس الجسم، وابتعدي عن الأقمشة السميكة كالمخمل والتويد فهي تجعل من إطلالتكِ تبدو ضخمة خاصةً عندما يتم اعتماها كقطع بارزة في الإطلالة. استبدليها بخامات انسيابية ورقيقة مثل الجرسيه، والقطن، والحرير التي تتماشى مع حركة الجسم و لا تزعجها.