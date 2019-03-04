3 منافع تجميلية نجهلها كلياً عن زيت الخروع

يُستعمل زيت الخروع عادة على الرموش والحواجب لتكثيفها وتعزيز آلية نموها، ولكن هل تعلمون أنه يتمتع بفوائد في مجال العناية بالشعر من شأنها أن تجعل منه الحليف المثالي لشعر يشع صحة وحيويّة.

نحصل على هذا الزيت النباتي من عصر نباة الخروع الإفريقي المصدر والذي يُزرع أيضاً في حوض المتوسط. ورغم كون هذا النبات ساما وغير صالح للأكل إلا أن زيته غني بالفوائد الصحية والتجميلية المتنوّعة.

- يسرّع آلية نمو الشعر:

أظهرت التجارب أن تطبيق زيت الخروع بشكل قناع على الشعر يسرّع آليّة نموّه. وإذا كان متوسط نمو الشعر سنتيمترا واحدا في الشهر فهو يصبح سنتيمترين أو ثلاثة عند المواظبة على تطبيق هذا الزيت بشكل دوري عليه.

- يقوّي ويرمم الشعر:

يساعد زيت الخروع على جعل الشعر أكثر قوة نظراً لنفاذه إلى عمق أليافه. وهو يساهم في ترميم التكسرات والتقصّفات التي تطاله بفضل خصائصه المرطبة التي تعود إلى غناه بفيتامين E والحوامض الدهنيّة. يجعل زيت الخروع شعرنا أكثر مقاومةً للاعتداءات الخارجية كما يزيد حيويّته وكثافته.

- يجعل الشعر أكثر نعومة وليونة:

يضفي زيت الخروع لمسة من البريق الصحّي على الشعر، فتأثيره المرطب يغذّي الشعر بالعمق ويزيد لمعانه. وهو يترك طبقة حامية تغلّفه تجعله أكثر نعومة وليونة، وتساهم في عكس الضوء بشكل أفضل عليه.

إن المواظبة على استعمال هذا الزيت تجعل تأثيره بارزاً منذ الاستعمالات الأولى، كما يساهم في جعل اللون الطبيعي للشعر أكثر عمقاً وقوة بفضل احتوائه على أحماض أوميفا 6 و9.

- أقنعة تعتني بالشعر وتحل مشاكله:

يدخل زيت الخروع في تركيبة العديد من الأقنعة التي يسهل تحضيرها في المنزل.

• للعناية بالشعر الجاف:

يُنصح بتحضير قناع مرطّب ومغذٍّ عبر خلط ملعقتين من زيت الخروع، ملعقة من الخل الأبيض، صفار بيضة، وملعقتين من حليب جوز الهند. طبّقوا هذه الخلطة على طول الشعر وعلى فروة الرأس في حال المعاناة من مشكلة حكّة. اتركوه لمدة ساعة بعد تغليف الشعر بمنشفة دافئة تساعد ألياف الشعر على امتصاص مكونات هذا القناع. على أن يتم تفويح الشعر جيداً بالماء قبل غسله بالشامبو.

• للحصول على شعر حيوي وقوي:

لتحضير قناع يقوّي الشعر اخلطوا ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع مع بيضة كاملة والقليل من العسل، طبّقوا هذا القناع على الشعر واتركوه يرتاح لمدة نصف ساعة أو أكثر قبل شطفه جيداً بالماء وغسل الشعر بالشامبو. يتمتع هذا القناع بمفعول مفتّح للون الشعر أيضاً بفضل احتوائه على العسل، كما يمكن أن تضيفوا إليه بضع قطرات من زيت البابونج الأساسي إذا أردتم تفتيح لون الشعر بشكل أكبر.

• لعلاج مشكلة تساقط الشعر:

إن فوائد هذا القناع ترتبط بالمواظبة على استعماله مرة أسبوعياً لمدة 3 أشهر. لتحضيره اخلطوا ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع، ملعقة كبيرة من العسل، عصير حبة من البصل، صفار بيضة، وبضع قطرات من زيت الورد الأساسي. يُترك هذا القناع لمدة نصف ساعة أو أكثر على الشعر قبل شطفه جيداً بالماء ثم غسل الشعر بالشامبو.

• للتخلّص من القشرة:

يساهم زيت الخروع في معالجة مشكلة القشرة لدى استعماله بشكل دوري مرتين أسبوعياً. ولتحضير قناع فعّال في هذا المجال، اخلطوا ملعقتين كبيرتين من زيت الخروع، ملعقتين كبيرتين من زيت اللوز، وبضع قطرات من زيت اللافندر الأساسي الذي يترك رائحة عطرة على الشعر. طبّقوا هذا القناع لمدة نصف ساعة أو أكثر ثم اشطفوه بالماء واغسلوا الشعر بالشامبو.