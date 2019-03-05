هذه هي الطبعة الأكثر رواجاً في 2019

يبدو أن نقشة جلد الثعبان هي الأكثر رواجاً في العام 2019 بشهادة أسابيع الموضة العالمية، "أناقة الشارع" المعروفة بالـ Street Style، وواجهات المحلات التجارية التي تسلّط الضوء على هذه الموضة التي تغزو أزياءنا وأكسسواراتنا. ولكن هذه الطبعة صعبة الارتداء والتنسيق، ولذلك يُنصح بالتقيّد ببعض النصائح التي تضمن ارتداءها بأناقة ورقيّ.

- تشكّل الرصانة كلمة السرّ التي يجب اعتمادها عند ارتداء طبعة جلد الثعبان، على أن يتمّ دمج قطع قويّة مع القطع الأساسية خاصة في الإطلالات النهارية كأن يتمّ ارتداء سروال مطبّع بجلد الثعبان مع كنزة سوداء ذات ياقة مرتفعة، حذاء عالي الساق تزيّنه طبعة جلد الثعبان مع سروال ضيّق من الدنيم، قميص بطبعة جلد الثعبان مع تنورة ضيّقة متوسطة الطول...أما بالنسبة للأكسسوارات التي ترافق هذه الأزياء فعليها أن تتسم بالبساطة والرصانة أيضاً من حيث التصميم والألوان.

- عندما تجدون صعوبة في تنسيق الأزياء المطبّعة بنقشة جلد الثعبان، اكتفوا بأكسسوارات تتزيّن بهذه الطبعة مثل حقيبة، أو وشاح، أو حذاء، أو حتى حزام...فهي وسيلة مثاليّة وآمنة لمواكبة هذه الموضة.

- يشكّل اختيار القصة المثالية والخامة المناسبة ضرورة للحصول على إطلالة رصينة عند ارتداء طبعة جلد الثعبان. اختاروا الخامات الانسيابية والقصات الواسعة للحصول على طلّة رومنسيّة عصريّة والابتعاد عن الطابع المبتذل الذي يرافق سوء تنسيق هذه الطبعة أحياناً.

- جرّبوا الأحذية المزيّنة بطبعة جلد الثعبان ونسّقوها مع سروال من الدنيم، أو بنطلون ذات قصّة كلاسيكيّة أو واسعة جداً. وتذكروا أن الأحذية العالية الساق التي تحمل هذه الطبعة وتتزوّد بكعب صغير تضفي لمسة من الابتكار على الإطلالات "الكاجوال"، والكنزات الضخمة، والأزياء التي تتلوّن بالأسود.

- للحصول على إطلالة مبتكرة، تجنبوا اعتماد نقشة جلد الثعبان بألوانها الحيادية كالرمادي، والبيج، والبني، والأسود وتوجّهوا نحو الألوان المشرقة في هذا المجال.

- عند اعتماد طبعة جلد الثعبان على قطعة بارزة في الإطلالة مثل سترة، سروال طويل، أو قميص...يُنصح بتنسيقها مع قطع موحّدة اللون مثل معطف بلون حيادي، سروال من الدنيم، أو قميص أبيض.