هذا هو اللون الأساسي لربيع 2019.. وهكذا يمكنك اعتماده

يُجمع المصممون العالميون على أن البيج الفاتح هو لون الموسم القادم، وأبرز دليل على ذلك إدراجه ضمن عروضهم للأزياء الجاهزة الخاصة بربيع وصيف 2019 التي تمّ تقديمها ضمن فعاليات أسابيع موضة نيويورك ولندن وميلانو وباريس.

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وإذا كان البيج لوناً كلاسيكياً لا يغيب عن المشهديّة العامة للموضة في مختلف الفصول، فهو اكتسى في استقبال الموسم الجديد بإطلالة مونوكروميّة عصريّة لم يترك فيها المجال لظهور أي لون آخر يعكّر صفاء بساطته وإشراقه. إليكن أفضل الأساليب لتنسيقه على طريقة أشهر دور الأزياء العالمية.

-تدرجات البيج المتنوّعة لوّنت تصاميم Burberry التي اتخذت أشكال معاطف "ترنش" ربيعيّة، وتايورات وبدلات عصريّة، وقمصان ذات طابع كلاسيكي تناسقت مع سراويل تميّزت بخصرها المرتفع، وحتى أكسسوارات طغت عليها حيداديّة ورصانة هذا اللون الذي يضفي لمسة شبابيّة على الإطلالة.

-التايور المستوحى من طابع "الساهاريان" ظهر في عرض Max Mara، وقد اكتسى بطابع عصريّ يجعل منه مثالياً للإطلالات النهارية في الموسم المقبل.

-اختارت دار Salvatore Ferragamo أن تقدّم "الجامبسوت" بأسلوب مميّز في الموسم الجديد. وهي اعتمدته باللون البيج الذي يجعل منه قطعة يسهل ارتداؤها في يومياتنا خلال الموسم المقبل. على أن يتم تنسيقها مع حزام جلديّ عريض بالإضافة إلى حقيبة وحذاء يتميّزان بطابعهما "الكاجوال" الأنيق.

-جمعت دار Tom Ford بين الفستان ومعطف "الترنش" في قطعة واحدة تميّزت بالرصانة والأناقة مما يجعلها من التصاميم الأساسية التي ينصح خبراء المظهر باعتمادها في الموسم المقبل.

-اختارت دار Balmain تقديم اللون البيج بإطلالات مونوكروميّة بعيدة عن الكلاسيكيّة ولكن تحافظ على طابع البساطة والرصانة التي تبحث عنها العديد من النساء في إطلالاتهن.

-الطابع "الكاجوال" ارتدى أبعاداً متميّزة في تصاميم Jil Sander التي اكتست بالبيج الحيادي في مجال الأزياء والأكسسوارات.

-جمعت دار Dior بين القصّات الكلاسيكيّة والخامات المبتكرة في إطلالات طغى عليها اللون البيج الفاتح. وهي نسّقت بين سترة "البلايز" والتنورة الطويلة المصنوعة من التول بالإضافة إلى "الليغينغ" الشبكيّ.

-أعادت دار Dolce&Gabbana موضة نسيج "الكروشيه" وقدّمته على شكل تايور باللون البيج الذهبي نسّقته مع حذاء رياضي وقبّعة صيفيّة لإبعاد الإطلالة عن طابع الرتابة الذي يمكن أن تقع فيه.