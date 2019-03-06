10 أمور يجب أن تعرفيها قبل تلوين شعرك لأول مرة

تشكّل أول تجربة في مجال تلوين الشعر مخاطرة ترتبط باختيار اللون الذي يليق بك، تحديد التقنيّة المناسبة، وتوقّع النتائج قبل تنفيذ هذه المغامرة. فإذا كنت تخططين لتلوين شعرك للمرة الأولى، إليك 10 أمور يجب أن تعرفيها قبل الإقدام على هذه الخطوة.

1- عند تلوين الشعر في المنزل، من الأسهل اختيار لون أغمق من لون شعرك الأساسي أما إذا كنت ترغبين بالحصول على لون أفتح فيجب التوجه إلى صالون التجميل، حيث ستحصلين على مساعدة في اختيار اللون الذي يتناسق مع بشرتك وعينيك، والتقنية التي يجب اعتمادها للحصول على النتيجة المرجوّة.

2- إذا قرّرتي تطبيق التلوين بنفسك، اشتري عبوتين من المستحضر، فشعرك إذا كان كثيفاً وطويلاً لن تكفيه عبوة واحدة.

3- عند تلوين الشعر في المنزل، اختاري مستحضر التلوين الذي يتميّز بتركيبته الكلاسيكيّة السائلة فهي تؤمّن تغطية أكبر من الصيغ الراغية التي تنفذ بصعوبة إلى داخل ألياف الشعر ولا تؤمّن دائماً النتائج المرجوّة.

4- عند الرغبة بإجراء تبديل جذريّ في لون الشعر من الضروري التوجّه إلى صالون التجميل، فبنية ألياف الشعر تختلف من شخص إلى آخر، ووحدهم أهل الاختصاص قادرون على تحديد ما يناسبها من تركيبة ولون من بين مستحضرات التلوين المتوفرة في الأسواق.

5- في حالة الشعر المجعّد يُنصح باللجوء إلى تلوين خصلات محدّدة من الشعر بدل تلوينه بالكامل، فمن شأن ذلك أن يحافظ على لونه لفترة أطول ويعطي نتيجة طبيعيّة تضفي الإشراق والحيوية على خصلاته.

6- يتسبّب تلوين الشعر بجفافه، ولذلك من الضروري اعتماد برنامج عناية مكثّف به يتضمّن استعمال مستحضرات عناية خاصة بالشعر المصبوغ، إضافة إلى أقنعة تغذّيه، وتحارب جفافه، وتحافظ على لونه.

7- تجنّبوا تطبيق مستحضر التلوين على شعر نظيف، وانتظروا 3 أيام بعد غسله لتتمكنوا من تلوينه فالزيوت التي تفرزها فروة الرأس تساهم في تثبيت المستحضر على الشعر وتأمين النتائج المرجوّة في هذا المجال.

8- يشكّل استعمال زيت مغذّ للشعر مرة أسبوعياً ضرورة في حالة الشعر المصبوغ. طبّقوه على طول الخصلات دون الجذور واتركوه لمدة 20 دقيقة قبل شطف الشعر بالماء ومن ثمّ غسله بالشامبو.

9- إن استعمال شامبو خاص بالشعر المصبوغ ضرورة في هذا المجال، فهو يحمي الشعر ويحافظ على ثبات لونه لأطول فترة ممكنة.

10- من الضروري التقيّد بمدة زمنيّة لا تقلّ عن 3 أسابيع بين جلسة تلوين وأخرى لحماية الشعر من أي فقدان للحيوية، ممكن أن يظهر عليه نتيجة التلوين المتقارب.