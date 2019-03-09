تعرفي على بعض الحيل الذكية لكي تبدي أطول!

يؤكّد خبراء المظهر أن اعتماد بعض الحيل الذكيّة يمكن أن يساعدنا على أن نبدو أكثر طولاً.

ولهذا يكفي التقيّد بهذه المجموعة من الخدع البصريّة التي تجعلنا نبدو أطول بعدة سنتيمترات.

1-اعتماد الإطلالة المونوكروميّة

يساعد اختيار لون واحد لكامل الإطلالة على خلق خطّ بصري عامودي يمتدّ من أعلى الرأس إلى أسفل القدمين، مما يجعلنا نبدو أكثر طولاً. تُطبّق هذه الحيلة على مختلف الألوان الفاتحة منها والداكنة، وعلى اللون الأسود تحديداً كونه يجعلنا نبدو أكثر طولاً ونحافة في الوقت نفسه.

2-اختيار القصّات ذات الخصر المرتفع

من أسهل الأساليب التي تجعلنا نبدو أكثر طولاً هي اعتماد السراويل والتنانير ذات الخصر المرتفع، فهذه القصة تساعد الساقين على أن تبدوان أكثر طولاً وتنعكس هذه الحيلة البصريّة بشكل إيجابي على كامل الإطلالة.

3- تنسيق تنورة قصيرة مع حذاء عالي الساق

يساعد الحذاء العالي الساق الذي يصل إلى حدود الركبتين أو يعلوها قليلاً في جعل القوام يبدو ممشوقاً في حال تنسيقه مع تنورة تصل إلى أطرافه، خاصةً إذا كانت باللون نفسه. فلا تتأخروا في اعتماد هذه الحيلة.

4- ارتداء حذاء بلون البشرة

يشكّل ارتداء حذاء مروّس من الأمام وبلون البشرة إحدى الحيل الفعّالة جداً في جعل الإطلالة تبدو ممشوقة. فهذه الخدعة البصريّة تجعل من القدم إمتداداً عامودياً للساق وتعطي نتائج فعّالة جداً خاصةً إذا كان الحذاء بكعب مرتفع أيضاً.

5- اعتماد قطع الأزياء التي تصل إلى حدود الخصر

من الخدع البصريّة الفعّالة جداً في هذا المجال، اعتماد الأزياء التي تصل إلى حدود الخصر في القسم العلوي من الجسم، فالتصاميم التي تتخذ شكل "توب" أو سترة قصيرة تترك المجال للقسم السفلي منه في أن يبدو أكثر طولاً. والأمر نفسه ينطبق على المعطف القصير الذي يُنصح باعتماده بدل المعطف الطويل في هذا المجال.

6 حمل الحقائب الصغيرة

إن حمل الحقيبة الكبيرة يساهم في جعل القوام يبدو أصغر حجماً، ولذلك من الأفضل اختيار حقيبة صغيرة الحجم تفتح المجال للإطلالة في أن تبدو أكثر طولاً.

7-ارتداء أزياء مطبّعة بالخطوط العاموديّة

تتمتّع الخطوط العاموديّة بمفعول سحريّ في جعل الإطلالة تبدو ممشوقة. اعتمديها في القمصان والأثواب التي تعطي نتائج مذهلة في هذا المجال.

8- اعتماد السراويل القصيرة

إن السراويل التي تعلو الكاحل قليلاً تعطي انطباعاً بأننا أصبحنا أكثر طولاً، فلا تترددن في اعتمادها لإطلالة يوميّة ممشوقة.