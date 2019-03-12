بالصور.. دروس بالأناقة للمرأة الحامل من ميغان ماركل

رغم أشهر حملها المتقدمة، استطاعت دوقة ساسيكس ميغان ماركل أن تشكّل مصدر إلهام للعديد من النساء حول العالم في مجال اختيار إطلالات متجددة وعصرية تجمع بين الأناقة والبساطة، تعرفوا فيما يلي على أجمل الإطلالات التي ظهرت بها منذ بداية 2019 واستوحوا منها لأناقتكن في الموسم الجديد.

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في أحدث إطلالاتها ظهرت ميغان ماركل بزيّ باللون الأخضر الزمردي حمل توقيع دار Erdem. اختارت دوقة ساسيكس هذا الثوب والمعطف المتناسق معه، والذي حمل توقيع دار كندية لحضور مناسبة أقيمت في البيت الكندي بمدينة لندن. كما أشارت بعض المصادر إلى أن معطفها تزيّن بتطريزات تحمل اسم "دوريا" وهو الاسم نفسه الذي تحمله والدة ميغان. وقد نسّقت إطلالتها مع حذاء "ستيليتو" أسود من Aquazzura وحقيبة من Givenchy.

في اليوم نفسه ظهرت ميغان بإطلالة أخرى غلب عليها اللون الأبيض وتألّفت من ثوب مطبع رافقه معطف نسّقتهما مع حذاء وحقيبة باللون الأخضر. وقد حملت إطلالتها توقيع المصممة البريطانية Victoria Beckham.

خلال أحد الاحتفالات التي جرت مؤخراً في قصر بكنغهام، تألّقت ميغان ماركل بثوب من البروكارد الأبيض المطبّع بالفضي والذهبي ارتدته مع معطف أبيض. وقد حملت إطلالتها توقيع دار Amanda Wakeley ونسّقتها مع حقيبة وحذاء باللون البيج الحيادي.

خلال زيارتها الأخيرة إلى المغرب، وصلت دوقة ساسيكس إلى القصر الملكي المغربي وهي ترتدي ثوباً أزرق طويلاً حمل توقيع دار Carolina Herrera.

خلال حفل الاستقبال الذي أقيم على شرفها بالسفارة البريطانية في المغرب، تألّقت ميغان بثوب طويل مستوحى من طراز العباية حمل توقيع دار Dior. وقد نسّقته مع حقيبة وحذاء باللون الذهبي من العلامة نفسها.

لدى وصولها إلى العاصمة المغربية الرباط، بدت دوقة ساسيكس مشرقة بثوب أحمر حمل توقيع دار Valentino نسّقته مع حقيبة وحذاء باللون البيج الحيادي.

في إحدى المناسبات التي ظهرت بها على البساط الأحمر، بدت ميغان شديدة الأناقة في تنورة سوداء طويلة من Givenchy نسّقتها مع قميص أبيض وحذاء من Aquazzura.

لدى حضورها عرض Cirque du Soleil في مسرح "رويال ألبرت هول" اللندني الشهير، اختارت ميغان ثوباً براقاً باللون الكحلي من Roland Mouret ونسّقته مع صندل وحقيبة باللون نفسه من Givenchy.

في إحدى إطلالاتها اللافتة، تخلّت دوقة ساسيكس عن الألوان الحياديّة التي ترتديها عادةً لتعتمد معطفاً باللون الأحمر نسّقته مع حذاء باللون نفسه. وقد ارتدتهما مع ثوب بنفسجي من Aritzia وحقيبة جلديّة ذات تصميم مبتكر.

في أول إطلالاتها خلال العام 2019 ارتدت ميغان ثوباً أسود ضيّق نسّقته مع معطف باللون البيج من Oscar de la Renta، حقيبة سوداء وحذاء "ستيليتو" مرقّط.