ألوان النيون تغزو الأزياء الرجالية هذا الربيع

يبدو أن موضة ألوان النيون انتقلت من الإطلالات النسائية إلى الأزياء الرجالية في موضة ربيع وصيف 2019. فقد رأيناها خلال أسابيع الموضة العالمية الخاصة بالأزياء الجاهزة تظهر في عدة عروض عالميّة لتزيّن الأزياء ذات الطابع "الكاجوال" أو "السبور شيك". تعرّفوا فيما يلي كيف يمكن اعتمادها على طريقة أشهر دور الأزياء الرجالية.

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كانت دار Versace الأكثر جرأة في تبنّي الألوان النيونيّة في مجموعة أزيائها الرجالية هذا الربيع. وقد رأينا الأصفر النيوني يلوّن المعاطف والسترات أما الوردي والأخضر فلوّنا البدلات الرجالية التي تم تنسيقها مع أحذية رياضيّة بيضاء.

دخل لونا الأصفر والبرتقالي بتدرجاتهما النيونيّة بلمسات بارزة على إطلالات مجموعة Louis Vuitton للموسم المقبل. وقد تم تقديمها بأسلوب "كاجوال" ومبتكر يرضي متطلبات الشباب الذين يبحثون عن لمسات من التجدد والتميز في الإطلالة.

دار Kenzo تبنّت في مجموعتها الخاصة بربيع 2019 لونيّ الأزرق والأصفر النيوني. وقد دخلت هذه الألوان على الإطلالات بكل جرأة، فرأيناها تزيّن الأزياء بالكامل وتتناسق بامتياز مع ألوان حياديّة حيناً وقويّة حيناً آخر.

دار Paul Smith التي تقدم تصاميم تتميّز عادةً بطابعها الكلاسيكي، استعانت بألوان النيون لتضيف على تصاميمها لمسات من التميّز والتجدد.

في مجموعته الخاصة بالأزياء الرجالية الربيعيّة، استعان المصمم الإماراتي خالد بن سلطان القاسمي باللون البرتقالي النيوني. وهو زيّن به السراويل، والسترات، والحقائب الضخمة التي قدّمها خلال عرضه للأزياء الرجالية الذي أقيم ضمن فعاليات أسبوع لندن للموضة.

واكبت دار Sacai اليابانية موضة الأزياء الرجالية النيونية بتقديم إطلالات تلوّنت بالأصفر في عرضها الذي جمع بين اللمسات الشرقية والغربية.

ركّزت علامة MSGM على الإطلالات ذات الطابع "الكاجوال" التي تتناسق مع روحيّة الربيع من خلال الخامات، والتصاميم، والألوان النيونيّة المشرقة.

نسّقت علامة Comme des Garcons بين اللون الأسود والألوان النيونيّة كالأصفر والوردي في إطلالات شبابيّة بامتياز.