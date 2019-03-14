ثوب أمل كلوني الأبيض عمره 12 عاماً

حلّت المحامية أمل علم الدين برفقة زوجها النجم الهوليوودي جورج كلوني ضيفةً على ولي العهد البريطاني الأمير تشارلز في قصر بكنغهام. وقد تألّقت أمل بهذه المناسبة في ثوب أبيض طويل شكّل حديث وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

اختارت أمل إطلالة أميريّة تألّفت من ثوب أبيض طويل تزيّن بكمّ برّاق باللون الذهبي من جهة وبـ"كاب" طويل من الجهة الأخرى.

واللافت أن عمر هذا الثوب 12 عاماً، إذ تمّ تصميمه في العام 2007 وهو يحمل توقيع المصمم ستيفان رولاند الذي كان يعمل حينها لدار Jean Louis Scherrer. ونسّقت إطلالتها مع حقيبة صغيرة ذهبيّة. فإذا أعجبتك إطلالة أمل ندعوك للتعرّف على أجمل أثواب السهرات باللون الأبيض التي قدّمتها أشهر دور الأزياء العالميّة في مجموعاتها الخاصة بربيع وصيف 2019.

- ركّزت دار Balmain بشكل كبير على اللون الأبيض في مجموعتها من الأزياء الجاهزة الخاصة بربيع وصيف 2019. ومن أجمل الإطلالات التي تمّ تقديمها في هذه المجموعة ثوب بكتف واحدة تزيّن بكسرات كبيرة في القسم الأعلى منه وكذلك خلف تنورته. وقد رافقه حزام معدنيّ عريض تناسق بامتياز مع الأكسسوارات المعدنيّة التي رافقته.

- قدّمت دار Erdem ثوباً طويلاً من الدانتيل الأبيض تزيّن بالكشاكش الصغيرة وتميّز بطابعه الرومنسي الذي يجعل منه مناسباً لأرقى الحفلات.

- قدّم المصمم إرمانو سيرفينو العديد من الإطلالات البيضاء في مجموعته الخاصة بربيع وصيف 2019. ومن أبرزها هذه التنورة من التول التي ترافقت مع قميص أبيض ذو تصميم مبتكر.

- استعانت دار Giambattista Valli بالكشاكش والدرزات الأفقيّة لتقديم إطلالات رومنسيّة ذات طابع بوهيمي وعصري في الوقت نفسه.

- جمعت دار Givenchy بين الكسرات والكشاكش في إطلالة ذات طابع مستقبلي. وقد دخلت عليها الأزهار في القسم الأسفل من الثوب لإضافة لمسة ربيعيّة مرحة عليه.

- اعتمدت دار Guy Laroche البساطة في القصة والتفاصيل. وقد زيّنت تصاميمها البيضاء بخطوط من القماش الشفّاف باللون الأسود مما أضفى عليها لمسات هندسيّة عصريّة.

- أزهار الربيع تفتّحت على هذا الثوب الأبيض الطويل الذي حمل توقيع دار Oscar de la Renta. قد تمّ تنسيقه مع حقيبة وأقراط بالأحمر لتتناسق مع التطريزات التي زيّنت الثوب.

- قدّمت دار Chloe ثوباً أبيض تميّز بطابعه الإغريقي وتزيّن بالأحجار الكبيرة مما يجعل منه تصميماً مثالياً للمناسبات الكبيرة.