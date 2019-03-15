البدلة النسائية تعود إلى الواجهة هذا الربيع 

بعد انتشار موضة "أزياء الشارع" أو ما يُعرف بال Streetwear التي تجمع بين الطابع "الكاجوال" والعصري على السواء، رأينا البدلة النسائية تقع في غياهب النسيان. ولكن يبدو أن عودة الربيع سوف تُعيدها معها إلى منصّات الموضة وشوارعها.

تعرّفوا فيما يلي كيف قدّمها المصممون العالميّون في مجموعاتهم من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2019.

- الابتكار الذي تعتمده دار Moschino في مجموعتها انسحب على البدلات التي قدّمتها في هذه المجموعة والتي تزيّنت بالعقد و"الخربشات" التي انسحبت أيضاً على الأكسسوارات التي رافقتها.

- اختارت دار Paco Rabanne تنفيذ بدلاتها بقماش البروكار الفضي. وهي زيّنت ستراتها بمجموعة كبيرة من الأزرار الصغيرة فبدت كأنها مستوحاة من طراز أزياء الشرق الأقصى.

- لعبة الازدواجية خيّمت على بدلات Balmain التي جمعت بين تناقض الأسود والأبيض من جهة وتناقض السترة والثوب العاري الكتفين في قطعة واحدة من جهة أخرى. فبدت هذه الإطلالة في منتهى الرقيّ والأناقة.

- زيّنت دار Dolce&Gabbana بدلاتها بالأزهار الملوّنة التي جاءت مطرّزة ونافرة. وقد نسّقتها مع قميص أبيض فيما جاء السروال قصيراً نسبياً وتمّ ارتداؤه مع حذاء وقبّعة ذات طابع رجالي.

- نفّذت دار Tods بدلاتها النسائية بالخامة الجلديّة وباللون الأزرق الكهربائي. وقد حافظت على كلاسيكيّة قصّاتها والقميص الأسود الذي رافقها.

- قدّمت دار Salvatore Ferragamo البدلة النسائية بإطلالة ربيعيّة مشرقة. وجمعت بين تناقض الوردي والأحمر في إطلالة كلاسيكية دخلت عليها اللمسات "الكاجوال" في خيار الحذاء المدمّج الذي تمّ تنسيقه معها.

- أضافت دار Fendi لمسات من التجدد على البدلة الكلاسيكية من خلال الجيوب البارزة التي زيّنت بها السترة وتصميم أسفل السروال القصير الذي جاء مزوداً بأحزمة رفيعة. وقد نسّقتها مع حقيبة جلديّة فاخرة باللون البنفسجي وحذاء مسطّح تميّز بلونه المشرق لخلق تناقض مع اللون القاتم للبدلة.

- اختارت دار Carolina Herrera أن تزيّن بدلاتها بالمربعات المتشابكة ونسّقتها مع قمصان مطبّة بنقاط البولكا الكبيرة، وحذاء أبيض عالي الساق.

- بدلات دار Loewe جاءت كلاسيكيّة بامتياز من حيث القصة واللون، ولكنها تميّزت أيضاً بلمسات غير متناسقة على الياقة والجيوب مما أضفى عليها طابعاً متجدداً. كما تمّ تنسيقها مع حقيبة على شكل سلّة من القشّ وحذاء كاجوال.

- زيّنت دار Versace بدلاتها بطبعة "الهاشتاغ". وتلوّنت بتدرجات الأزرق والأحمر والبرتقالي التي ظهرت أيضاً على الحقيبة الجلدية المتناسقة.