من كانت الأكثر أناقة في حفل "ديور" في دبي؟

استقبلت مدينة دبي مساء أمس عرض Dior للأزياء الراقية لربيع وصيف 2019. أقيم هذا العرض في "حديقة الصفا"، حيث استُحدثت خيمة كبيرة استحضرت أجواء السيرك التي شكّلت مصدر الإلهام الأساسي في هذه المجموعة.

تضمّن العرض 83 إطلالة من الأزياء الراقية منها 15إطلالة تمّ تصميمها خصيصاً لعرض دبي وتميّزت بألوانها القوية ولمساتها المعدنيّة. وقد حضرته مجموعة من النجمات والمؤثّرات العربيّات والعالميّات ارتدين أحدث تصاميم وأكسسوارات Dior، فمن كانت الأكثر أناقةً من بينهنّ؟

- تألّقت النجمة سيرين عبد النور بثوب طويل من الدانتيل باللون الرمادي نسّقته مع صندل فضّي وحقيبة بالتدرجات الرمادية الفاتحة والداكنة.

- اختارت النجمة المصريّة يسرى بدلة سوداء ارتدتها مع قميص أبيض وحذاء عالي الساق مزيّن بالمسامير. وهي نسّقت إطلالتها مع حقيبة باللون النيلي اللمّاع.

- اعتمدت مقدّمة البرامج أنابيللا هلال ثوباً من الموسلين الأسود تزيّن بالأزهار المطرّزة، نسّقته مع حقيبة سوداء وحذاء "ستيليتو" باللون نفسه.

- اختارت الممثلة المصريّة نيللي كريم جامبسوت نسّقته مع سترة جلديّة، حقيبة صغيرة وحذاء "ستيليتو" جاءت جميعها باللون الأسود.

- تألّقت الممثلة اللبنانية فاليري أبو شقرا بثوب من الموسلين باللون الزهري الهادئ تزيّن بالكامل بمسامير صغيرة. وقد نسّقته مع صندل باللون البيج، حقيبة جلديّة زرقاء، وأكسسوارات برونزيّة.

- اختارت النجمة المصريّة منى زكي إطلالة مبتكرة تألّفت من "تي-شيرت" قطنيّة باللون الأسود نسّقتها مع تنورة طويلة تزيّنت بالتطريز الملوّن، صندل أسود، وحقيبة جلديّة باللون الزهري المعدني.

- تألّقت المؤثّرة جيسيكا قهواتي بثوب طويل باللون البيج المطبّع بلمسات معدنيّة فضيّة. وقد نسّقت إطلالتها مع حقيبة سهرة معدنيّة، حذاء "ستيليتو" باللون البيج، وأكسسوارات برونزيّة.

- اختارت الممثلة التركيّة مريم أوزرلي ثوباً باللون البيج الداكن تزيّن بالبريق وقد نسّقته مع حقيبة برونزيّة.

- اعتمدت النجمة المصريّة لارا اسكندر ثوباً تميّز بخامته الشبكيّة ذات اللون البيج. وقد نسّقته مع حقيبة زرقاء، حذاء باللون الذهبي، بالإضافة إلى أكسسوارات برونزيّة.