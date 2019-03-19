5 قواعد ذهبية للحصول على بشرة مخملية مع اقتراب الربيع

إذا كنت تعانين من جفاف البشرة في نهاية فصل الشتاء، فأنت بحاجة إلى حيل خاصة تؤمّن ترطيباً إضافياً لبشرتكِ مما يساعدها على استعادة ملمسها المخمليّ في استقبال الربيع.

اعتمدي منظّفاً خاصاً بالبشارات الجافة

تحتاج البشرة الجافة إلى التنظيف بمستحضرات تناسب طبيعتها، وذلك لتسهيل نفاذ المستحضرات المرطّبة التي يتمّ تطبيقها عليها بعد ذلك. وينصح خبراء العناية بالبشرة بتجنّب المنظّفات التي تحتوي على مواد قاسية تزيد من جفاف البشرة، والتي تتناسب عادةً مع البشرة الدهنيّة.

اختاري منظّفاً يتميّز برغوته الكريميّة التي تنظّف البشرة بنعومة دون أن تزيل الغشاء الدهني-المائي الذي يغطّيها ويؤمّن لها الحماية من الاعتداءات الخارجيّة.

احرصي على الاستحمام بمياه فاترة

إن الاستحمام بالمياه الساخنة قد يكون ممتعاً، لكنه يزيد من جفاف بشرة الجسم لأنه يزيل الزيوت الطبيعيّة التي تكون على سطح البشرة. ولذلك يُنصح بالاستحمام بمياه فاترة تحمي بشرة الجسم من الجفاف ثمّ تطبيق مرطّب سائل على الجلد يُعيد إليه توازنه ويُكسبه ملمساً مخملياً.

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اختاري بعناية المرطّب الخاص بالبشرة

استعملي صباحاً ومساءً مصلاً مرطباً قبل كريم النهار أو كريم الليل، فمن شأن ذلك أن يساعد على ترطيب البشرة بالعمق ومعالجة مشكلة جفافها بشكل نهائي.

طبّقي المصل مباشرةً بعد غسل الوجه وتجفيفه، فالرطوبة التي تكون على سطح الجلد تساعد في نفاذ المستحضر بسهولة إلى عمق البشرة، ثمّ انتظري بضع دقائق قبل تطبيق الكريم المرطّب المزوّد بعامل حماية من الشمس صباحاً والكريم المغذّي مساءً.

احرصي على تأمين عناية إضافيّة للبشرة

إن العناية الإضافية تكون في هذه الحالة بتطبيق قناع مرطّب على بشرة الوجه مرتين أسبوعياً، فمن شأن ذلك أن يساهم في الحفاظ على ترطيب البشرة. استعيني بأقنعة كريميّة أو بصيغة الجل كونها قادرة على إخفاء علامات التعب البارزة على البشرة كما تساعدها على استعادة حيويتها والحفاظ على متانتها.

اهتمي أكثر بنظامكِ الغذائي

يعتمد ترطيب البشرة من الداخل على تبني نظام غذائي غنيّ بالخضار والفاكهة، بالإضافة إلى تناول 8 أكواب من الماء يومياً. وتساهم الدهون النباتية الموجودة في الأفوكادو، والجوز، وزيت الزيتون في الحفاظ على ليونة البشرة على أن يتمّ الابتعاد قدر المستطاع عن المنبّهات وتحديداً القهوة كونها تزيد من مشكلة جفاف البشرة.