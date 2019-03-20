هذه أبرز توجهات موضة الربيع للنظارات الشمسية

مع اقتراب حلول فصل الربيع، أنت بحاجة إلى أحد الأكسسوارات الأساسيّة التي من شأنها أن تحمي عينيكِ من مخاطر الأشعة الذهبيّة. إنها النظارات الشمسيّة التي تضفي على الإطلالة لمسات من السحر والغموض والرقيّ في الوقت نفسه. تعرّفوا فيما يلي على تصاميمها الجديدة لهذا الموسم.

موضوع يهمك استقبلت مدينة دبي مساء أمس عرض Dior للأزياء الراقية لربيع وصيف 2019. أقيم هذا العرض في "حديقة الصفا"، حيث استُحدثت خيمة... من كانت الأكثر أناقة في حفل "ديور" في دبي؟ العربية ستايل

النظارات المرقّطة

طابعها "الفينتاج" يجعل منها إحدى تصاميم النظارات الشمسية المفضلة بالنسبة للكثير من النساء. قد يغلب عليها الطراز الكلاسيكي أو الطبعات الهندسية ذات الطراز "المستقبلي"، كما يمكن أن تكون مرقّطة بطبعات حيوانية رائجة جداً هذا الموسم.

النظارات ذات الزجاجات المدخّنة

لمواكبة موضة هذا الموسم، استبدلي نظاراتكِ السوداء الداكنة بنظّارات تزيّنها زجاجات مدخّنة بألوان الأزرق، أو البرتقالي، أو الوردي، أو البنفسجي، أو الأخضر، أو حتى الأصفر. يمكن لهذه الزجاجات أن تزيّن النظارات ذات التصميم الدائري أو التصميم الضخم، فهي تناسب كل ألوان البشرة وأشكال الوجوه مضيفةً لمسات عصريّة على الإطلالة.

نظارات عيون القطة

تعود إلينا هذه النظارات من أجواء خمسينيات القرن الماضي. وهي تتميّز بزواياها الجانبية البارزة وبقدرتها على إضفاء طابعها "الريترو" على الإطلالة. الألوان المفضلة منها هي الأسود والبنّي ولكن يمكن أن تتوفر أيضاً بتدرجات مشرقة تناسب موضة الربيع.

النظارات الشمسيّة المستديرة

ترمز هذه النظارات بتصميمها الدائري إلى ستينيّات القرن الماضي، وهي تلقى رواجاً منذ عدة مواسم، ولكنها تتزيّن هذا الموسم بزجاجات أكبر حجماً، وألواناً غريبة، وأشكالاً جريئة.

النظارات الشمسيّة الضخمة

تتميّز بحجمها الكبير جداً وإطارها السميك. وهي قد تتخذ شكلاً مربعاً، أو مستديراً، أو مستطيلاً، أو حتى دائرياً لتخفي في جميع أشكالها قسماً كبيراً من الوجه مما يضفي المزيد من الغموض على الإطلالة.