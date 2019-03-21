هكذا يتحول الزبادي إلى مكون مثالي للعناية بالجمال

يندرج الزبادي ضمن مشتقات الحليب التي ينتشر توفرها في معظم المنازل نظراً لفوائدها الصحية واعتبارها مصدراً مهماً للبروتينات والفيتامينات الضرورية للجسم. ولكن هل تعلمين أن لهذا المكون فوائد جمالية تجعل منه حليفاً مثالياً للعناية بالبشرة والشعر؟

تعرفي فيما يلي كيف يمكن أن يحل الزبادي مكان العديد من المستحضرات التي نستعملها في روتيننا التجميلي.

- الزبادي لإزالة الماكياج

لدى نفاد مستحضر إزالة الماكياج، يمكنك الاستعانة بالقليل من الزبادي بعد خلطه بالقليل من عصير الليمون، فمن شأن هذه الخلطة أن تنظف البشرة من آثار الماكياج والشوائب المتراكمة على سطحها. وهي تعمل على ترطيبها وتنعيمها في الوقت نفسه.

- قناع الزبادي لإزالة القشرة

يمكن للزبادي أن يشكل علاجاً فعالاً للقشرة، فخصائصه المطهرة والمرطبة تساعد على التخلص من هذه المشكلة وترطيب فروة الرأس في الوقت نفسه. يكفي تطبيق 3ملاعق كبيرة من الزبادي على فروة الرأس وتدليكها ثم تغليف الشعر بقبعة حمام بلاستيكية وتركه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو الاعتيادي.

- أقنعة الزبادي للعناية بالبشرة

يتميز الزبادي بقدرته على العناية بمختلف أنواع البشرة:

• قناع مرطب للبشرة الجافة: لترطيب البشرة الجافة، يكفي خلط ملعقة صغيرة من العسل، ملعقة كبيرة من الزبادي، بضع حبات من التوت، وبضع نقاط من عصير الليمون. على أن يتم تطبيق هذا القناع على بشرة الوجه وتركه لمدة 20 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر.

• قناع مقشر للبشرة الدهنية: يساعد الزبادي على تنظيم إفرازات البشرة الدهنية وتضييق المسام المفتوحة. يكفي خلط 3ملاعق كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل وتطبيق هذا الخليط على البشرة لمدة تتراوح بين 10 و15 دقيقة قبل شطفه بالماء الفاتر. أما للوقاية من الزيوان، فيُنصح بخلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع القليل من الكركم وكمية مماثلة من الأرز المطحون. دلكي بشرتك بهذا الخليط لمدة 5دقائق ثم اشطفيه بالماء الفاتر.

• قناع البشرة المشرقة: لإضفاء الإشراق على البشرة، يكفي هرس حبة من الكيوي وخلطها بملعقة كبيرة من الزبادي. اتركي هذا القناع على البشرة لمدة 15 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر، وستحصلين على بشرة تشع صحة وإشراقاً.

- الزبادي لمعالجة تشقق الشفاه

يتميز الزبادي بقدرته على العناية ببشرة الشفاه، يكفي خلط ملعقة كبيرة من الزبادي مع القليل من عصير الليمون وترك هذه الخلطة على الشفاه لمدة 45 دقيقة ثم شطفها بالماء الفاتر قبل تطبيق بلسم الشفاه الذي تستعملينه عادة.

- الزبادي لعناية ليلية بالبشرة

جربي استخدام الزبادي بدل كريم الليل الاعتيادي، يكفي تطبيق القليل منه على بشرة الوجه وتركه طوال الليل لتكوني على موعد مع الانتعاش والإشراق عند الاستيقاظ صباحاً.

- الزبادي لإزالة البقع الداكنة

من الممكن الاستعانة بالزبادي للتخلص من البقع البنية الناتجة عن الإفراط في التعرض للشمس أو عن التقدم بالسن. يكفي تطبيق الزبادي على بشرة الوجه مع تدليكه جيداً على مكان وجود البقع ثم تركه لمدة 10 دقائق قبل تقشيره وشطفه بالماء الفاتر. وللتخلص من البقع البنية التي تظهر على اليدين دلكيها بخليط الزبادي وعصير الليمون مرتين أسبوعياً.

- الزبادي يعتني بالبشرة الحساسة

يشكل الزبادي علاجاً مثالياً للبشرات الحساسة، فهو يحتوي على الحمض اللبني الذي يُعتبر مقشراً طبيعياً للبشرة ويتناسب مع طبيعة البشرة الحساسة. يكفي خلط 3ملاعق كبيرة من الزبادي مع ملعقة صغيرة من العسل وملعقة صغيرة من عصير الليمون. يُطبق هذا الخليط على بشرة الوجه لمدة 15 دقيقة ثمّ يُقشر بنعومة قبل شطفه بالماء الفاتر.

- الزبادي لعلاج ضربات الشمس

إن غنى الزبادي بالفيتامينات والبروتينات يجعل منه مثالياً لعلاج حروق البشرة الناتجة عن الإفراط في التعرض للشمس. وهو مرطب طبيعي للبشرة يساهم في إزالة البكتيريا وينعش البشرة مما يساعد على علاج ضربات الشمس بسرعة وفعالية.