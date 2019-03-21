"الجامبسوت" هو القطعة التي تحتاجينها هذا الربيع

"الجامبسوت" هو زيّ مؤلّف من قطعة واحدة أسفله سروال يرتبط بالقسم الأعلى منه. وهو من التصاميم التي تعشقها المرأة العصريّة نظراً لطابعه العملي، المريح، والأنيق. وهذا ما دفع دور الأزياء العالميّة إلى إدراج هذه القطعة في مجموعاتهم خاصةً الصيفيّة منها. تعرّفوا فيما يلي كيف قدّم المصممون العالميون "الجامبسوت" هذا الموسم في مجموعاتهم الخاصة بالأزياء الجاهزة.

- اختارت دار Valentino أن تزيّن "الجامبسوت" بكسرات انسدلت من الكتفين حتى الكاحل. وقد حدّدت خصره بحزام جلديّ عريض ونسّقته مع حذاء بدون كعب تزيّن بالريش.

- استطاعت دار Oscar de la Renta أن تجمع بين تصميم الثوب وتصميم "الجامبسوت" في قطعة واحدة غزتها الأزهار الربيعية التي جعلت منها راقية ورومنسيّة في الوقت نفسه.

- برعت دار Chanel في تحويل "الجامبسوت" إلى قطعة كلاسيكيّة، فاختارت لها اللون الأسود وزيّنتها بالتطريز واللمسات البرّاقة.

- استوحت دار Balenciaga تصميم "الجامبسوت" من العباية الشرقيّة. وقد نفّذتها بالنسيج المحبوك وباللون الأزرق الملكي.

- لإطلالة رومنسيّة عصريّة قامت دار Alberta Ferretti بتنفيذ "الجامبسوت بقماش البرودري الإنجليزيّة المخرّم، وزيّنتها بحزام وعقدة عند الخصر.

- اختارت دار Louis Vuitton إضفاء الطابع المستقبلي على قصّة "الجامبسوت"، وقد مزجته مع اللمسات الرومنسيّة التي تتركها طبعة الأزهار والألوان الربيعيّة المشرقة على الإطلالة.

- قدّمت دار Blumarine "الجامبسوت" بتصميم "كاجوال". ولكنها نفّذتها بخامة الستان وباللون الليلكي، وزيّنتها بجيوب كبيرة أضافت لمسات عصريّة على الإطلالة.

- نفّذت دار Michael Kors "الجامبسوت" بقماش الدانتيل الأبيض. وقد اختارت له قصة قريبة من الجسم مع أرجل واسعة مستوحاة من موضة سبعينيّات القرن الماضي.

- الطابع الغجري غلب على تصميم "الجامبسوت" في تصاميم دار Etro. وقد تزيّن بالأزهار الكبيرة والألوان الحيويّة التي نبحث عنها عادة في استقبال الربيع.