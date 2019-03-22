أحلام تتألق بالفضي في أول حفلاتها بالسعوديّة

بدت النجمة الإماراتية أحلام مشرقة في حفلها الأول بالسعودية، الذي أقيم مساء أمس في مدينة الرياض وبحضور الآلاف من محبّيها.

اختارت أحلام للمناسبة إطلالة فخمة وراقية حملت توقيع المصمم اللبناني زهير مراد. وقد ارتدت ثوباً طويلاً باللون الفضّي تميّز بقصّته المستقيمة رافقه "كاب" طويل منسدل جاء مستوحى من طراز العباية وتزيّن بالتطريز الفضّي الغني والكثيف.

وقد نسّقت إطلالتها مع عقد ماسيّ ضخم وأقراط أذنين وخواتم تزيّنت أيضاً بحبّات الماس. أما بالنسبة لتسريحتها فجاءت بسيطة، حيث تركت شعرها الأسود ينسدل على كتفيها واختارت الألوان الحياديّة لماكياجها.

وقد لاقت إطلالة أحلام استحسان الجمهور والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي، فما رأيكنّ بها؟ وهل يمكن أن تستوحوا منها لإطلالاتكن في مناسبات الموسم الجديد؟