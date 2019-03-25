لا يمكنك الاستغناء عن هذا اللون في إطلالتك الربيعية

"المرجاني الحيوي" أو Living Coral هو اللون الرسمي للعام 2019 وفق معهد "بانتون" الذي يقوم بتحديد توجهات الألوان على الصعيد العالمي. ولذلك كان من الطبيعي أن نجده في مجموعات الأزياء الربيعية التي تم تقديمها خلال أسابيع الموضة العالمية.

ويمثل هذا اللون الحاجة إلى التفاؤل والنشاطات المرحة. وقد تم اختياره كردة فعل على عصر التكنولوجيا الرقمية وطغيان وسائل التواصل الاجتماعي التي تُطبق على حياتنا اليومية مما يدفعنا للبحث عن خبرات حقيقية تعوض عن النقص في التواصل فيما بيننا.

استعان المصممون في مجموعاتهم الربيعية بالمرجاني الحيوي بتدرجاته المختلفة، أما الأكثر جرأة في هذا المجال فكان المصمم مارك جايكوبز الذي لون به إطلالة غطاها الريش بالكامل وتزينت بوردة كبيرة. وقد نسقته دار Chanel مع الأبيض والأسود بأسلوب كلاسيكي دخلت عليه اللمسات العصرية.

واختارت دار Etro أن تلون خامة الدنيم باللون "المرجاني الحيوي" وحولته إلى بدلة نسقتها مع قميص مطبع بالأزهار. وقد أضافت لمسات "ريترو" على هذه الإطلالة من خلال الحقيبة وأخرى "كاجوال" عبر الخف الصيفي. وقد حضرت البدلة المرجانية أيضاً في تصاميم Cedric Charlier، وتميزت بالتناقض بين تصميم السروال الواسع والسترة الضيقة بأسلوب عصري مبتكر.

الطابع الرومنسي تناسق بامتياز مع هذا اللون بتدرجاته الفاتحة في تصاميم Giambattista Valli، أما في مجموعة Christian Siriano فتزينت الأثواب المرجانية بالكشاكش، والأحجار، والريش، والأزهار النافرة بأسلوب أظهر براعة المصمم في التنفيذ.

استعانت دار Elisabetta Franchi الإيطالية بالترتر لإضافة المزيد من الإشراق إلى اللون "المرجاني الحيوي" فجاءت النتيجة عصرية وأنيقة على السواء. أما دار Preen فعمدت إلى تكسير القماش المطبع وتحويله إلى "جامبسوت" اختلط فيه المرجاني مع الأبيض بطريقة مميزة. وقد اختارت دار Roksanda اللون المرجاني الهادئ لتنفيذ إطلالة عصرية تميزت بقصات كلاسيكية وأسلوب عصري يلقى رواجاً بين النساء اللواتي يبحثن عن الطابع العملي والأنيق في الوقت نفسه.