10 أطعمة هي الأفضل للحفاظ على جمال وشباب البشرة

هل تعلمين أن هناك أنواعاً محدّدة من الأطعمة تحارب جفاف البشرة وفقدانها للحيوية والشوائب والتجاعيد الصغيرة التي تبدأ بالظهور عليها. احرصي على أن يتضمّن روتين العناية ببشرتكِ تناول هذه الأطعمة العشرة، التي تعزّز جمال وشباب البشرة، وتحافظ على إشراقها لأطول فترة ممكنة.

الطماطم

تتميّز الطماطم بغناها بالمكوّنات التي تعزّز جمال البشرة. ويندرج "الليكوبين" الذي يؤمّن لهذه الفاكهة لونها الأحمر، ضمن أبرز المكوّنات المفيدة للبشرة كونه يساهم في علاج حبّ الشباب. كما تتميّز الطماطم بغناها بمضادات الأكسدة التي تؤمّن حماية للبشرة من الجذور الحرّة ومن أشعة الشمس مما يحافظ على شبابها.

التوت والفاكهة الحمراء

يُشيد علم التغذية بالخصائص المضادة للأكسدة التي تتمتع بها أنواع التوت والفراولة، ومن هنا تأتي فعاليتها في مجال مقاومة الجذور الحرة التي تتسبّب في تلف الخلايا وشيخوختها المبكرة. ويُشدد خبراء العناية بالبشرة على ضرورة إدراج هذه الفاكهة في نظامنا الغذائي اليومي بهدف الحفاظ على شباب البشرة وحمايتها من الترهل، والتجاعيد لأطول فترة ممكنة.

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الأرز الكامل

هل تعرفون ما هو القاسم المشترك بين طبق من الأرز الكامل وعبوة من الكريم المرطّب؟ إنها "السيراميدات" التي تحافظ على ترطيب البشرة، مما يعني أن استهلاك الأرز الكامل يساهم بشكل فعّال في تأمين ما تحتاجه البشرة من ترطيب.

الكيوي

تحتوي فاكهة الكيوي على نسب مرتفعة من الفيتامين C المنشّط للصحّة والمفيد للحفاظ على الكولاجين في البشرة. ولذلك يساهم تناول الكيوي في الحفاظ على متانة البشرة وحمايتها من التجاعيد المبكرة.

زيت الزيتون

يُشكّل زيت الزيتون حليفاً مثالياً لمحاربة جفاف البشرة، فهو غنيّ بحمض "اللينوليك" المعروف بكونه المادة الدهنيّة التي تحول دون تبخّر الماء الموجود في البشرة وبالتالي دون جفافها.

الجزر

يتميّز الجزر بغناه بمادة "البيتاكاروتين" التي تسمح لجسمنا بإنتاج فيتامينA المعروف باسم "فيتامين النضارة" نظراً لقدرته على إضفاء الحيوية والإشراق على بشرتنا.

الخيار

عندما تكون البشرة جافة جداً، فهذا يعني أنها تفتقر إلى الترطيب أو إلى الدهون المفيدة. ويساعد تناول الخيار في تأمين حاجة البشرة من الترطيب كونه يُعتبر أغنى الخضار بالماء الذي يتكوّن منه بنسبة 95%.

الحمضيّات

تتميّز الحمضيّات بغناها بالفيتامينC الذي يؤمّن فوائد متعددة للبشرة، فهو يساعد على تصنيع الكولاجين الذي يزيد من متانة وليونة الجلد ويحميه من الترهل كما أنه ينشّط الدورة الدمويّة الصغرى في البشرة مما يساعد إحياء لونها وإكسابها مظهراً صحياً.

الشاي الأخضر

يساهم تناول الشاي الأخضر في محاربة حب الشباب، كونه يخفّف من إنتاج الهرمون المسؤول عن ظهور البثور. وهو غنيّ بمضادات الأكسدة التي تحمي بشرتنا من الشيخوخة المبكرة.

الأسماك الدهنيّة

إن استهلاك الأسماك الدهنيّة، كالتونا والسردين والسلمون والماكاريل، بشكل دوري مفيد جداً للبشرة. فتناول هذه الأسماك يساهم في تأمين حاجتنا من الأوميغا3 والحوامض الدهنيّة التي تؤخّر ظهور التجاعيد وتُعزّز تجدد البشرة عبر تفعيل إنتاج الكولاجين الذي يحافظ على شبابها لأطول فترة ممكنة.