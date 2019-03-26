خاتم خطوبة جينيفير لوبيز يحمل توقيعاً عربياً

ما زال خاتم خطوبة جينيفير لوبيز مثار اهتمام متابعي أخبار هذه النجمة التي شغلت العالم بأغنياتها، وأفلامها، وإطلالاتها على البساط الأحمر للمهرجانات العالميّة. وكانت النجمة الأميركية قد تلقّت مؤخراً عرض زواج من لاعب كرة السلة أليكس رودريغيز خلال رحلة قام بها الثنائي إلى جزر الباهامس. وقد قدّم لها خطيبها بهذه المناسبة خاتم خطوبة تزيّن بحجر ماسي ضخم يبلغ وزنه حوالي 25 قيراطاً ويُقدّر ثمنه بحوالي 4,5 مليون دولار أميركي.

تمّ الكشف مؤخراً عن مصدر هذا الخاتم، وهو تاجر الماس اللبناني الأصل سامر حليمة الذي يملك متجراً فاخراً للمجوهرات في مدينة لندن ويُلقّب باسم "مصمم مجوهرات البساط الأحمر" نظراً للأسماء الشهيرة التي تتردد على متجره، ومنها العارضة نعومي كامبل، الإعلامية أوبرا وينفري، المغنّي إلتون جون، والعديد من أفراد العائلات المالكة في كل من المملكة العربيّة السعوديّة، إمارة أبوظبي، وسلطنة بروناي.

وخاتم الخطوبة الماسي هذا هو الخامس الذي تتلقاه النجمة جينيفر لوبيز. فقد تلقّت خاتمها الأول، الذي بلغ سعره حوالي 100ألف دولار، في العام 1997 لدى زواجها من رجل الأعمال أوجاني نوا الذي انفصلت عنه بعد عام على الزواج.

خاتم الخطوبة الثاني قدّمه لها الراقص كريس جود الذي تزوّجته في العام 2001 واستمرّ زواجها منه لمدة عام فقط. أما خاتم الخطوبة الثالث فأهداها إياه النجم بن أفليك في العام 2002، وقد حمل توقيع دار Harry Winston وتزيّن بماسة ورديّة بلغ وزنها 6,1 قيراط وكانت وراء الإقبال الكبير على هذا اللون من الماس في تلك الفترة.

بعد انفصالها عن بن أفليك، تلقّت النجمة جينيفير لوبيز عرض زواج من المغني مارك أنطوني الذي أهداها خاتم خطوبة من دار Harry Winston تزيّن بماسة زرقاء بلغ وزنها حوالي 8,5 قيراط. وقد تزوّج الثنائي في العام 2003 ليعلنا طلاقهما في العام 2015.