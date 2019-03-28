أفكار جديدة لحجابك تحضيراً لرمضان المبارك

كعادتها منذ العام 2016 ومع اقتراب حلول شهر رمضان المبارك، تقدّم دار Dolce&Gabbana مجموعتها من العبايات الخاصة بالشرق الأوسط. وهي تميّزت هذا الموسم بالطبعات الحيويّة التي تُشتهر بها هذه الدار الإيطالية الفاخرة.

طبعة الأزهار الملوّنة غلبت على معظم الإطلالات مستحضرة روحيّة مصممي الدار دومينيكو دولتشي وستيفانو غابانا في مجال التصميم، وقد تناسقت مع لمسات من الدانتيل بأسلوب مميّز.

تألّفت الإطلالات بمعظمها من عبايات واسعة تمّ تنسيقها مع أثواب طويلة أو سراويل واسعة متناسقة معها. وقد اختلطت طبعة الأزهار في بعض الإطلالات مع الطبعات الحيوانية التي تزيّنت برقّة الدانتيل مما جعلها تناسب صاحبات الذوق الذي يميل إلى الكلاسيكيّة.

وقد جاءت الأكسسوارات المتنوّعة لتكمّل أناقة الإطلالات، فتناسقت العبايات مع أوشحة الرأس و"التوربان" كما تزيّنت الأحذية بالطبعات والحقائب بالأحجار الملوّنة. تضمّنت مجموعة الأكسسوارات أيضاً نظارات شمسيّة، خواتم، أساور، ساعات، عقودا، وأقراطا للأذنين حملت جميعها دار Dolce&Gabbana. تعرّفوا على هذه الإطلالات فيما يلي: