البدلة الرجاليّة تبحث عن التجدد هذا الربيع

إن التجدد الذي يطرأ على الطبيعة في فصل الربيع، ينسحب أيضاً على كافة جوانب حياتنا بما في ذلك الإطلالات. وهذا الأمر ينطبق على الأزياء النسائية والرجالية على السواء، من حيث استعمال الخامات، والألوان، والقصّات. استعرضوا معنا التبدلات التي طرأت على أناقة البدلة الرجالية هذا الربيع.

- اختارت دار Dior الألوان الباستيليّة الفاتحة لبدلاتها. وقد أضافت عليها لمسات متجددة من حيث القصّات ونسّقتها مع أحذية رياضيّة ضخمة.

- البدلة ذات الطابع "الكاجوال" برزت أيضاً في تصاميم Louis Vuitton. وتمّ تنسيقها مع "تي شيرت" بلونها المشرق نفسه بالإضافة إلى أكسسوارات جلديّة باللون البيج.

- اختارت دار Berluti تنسيق البدلة البيضاء مع قميص أسود وحذاء "مونوكرومي". وقد حرصت على أن تخلط في الإطلالة بين اللمسات "الريترو" والأسلوب العصري بطريقة مميّزة.

- استعملت دار Burberry المرجاني لتزيّن البدلات الرجالية ذات القصّات العريضة والطابع "الكاجوال". وهي نسّقتها مع "تي شيرت" أبيض وحذاء رياضي داكن اللون.

- قدّمت دار Alexander McQueen البدلات المطرّزة بالكامل، وقد نسّقتها مع قمصان فاتحة اللون وأحذية جلديّة عالية الساق.

- في تصاميم Emporio Armani برز الطابع "الكاجوال" واختفت القمصان التي تُلبس تحت البدلة ولكن بقيت ربطة العنق الحريريّة.

- زيّنت دار Balmain بدلات السموكنغ باللمسات المعدنيّة وقد نسّقتها مع قمصان فضيّة مما جعل الإطلالة مبتكرة جداً.

- نفّذت دار Balenciaga بعض تصاميم بدلاتها باللون الأحمر. وقد جاءت قصّاتها عريضة عند الكتفين وتمّ تنسيقها مع بلوزات قطنيّة مطبّعة.

- قدّمت دار Dolce&Gabbana البدلات المخطّطة بأسلوب مميّز، فزيّنتها بالجيوب البارزة وبطبعة الأزهار عند الياقة وربطة العنق، كما نسّقتها مع قمصان بيضاء وأحذية جلديّة مزيّنة بالمسامير.

- اللون الأزرق الكهربائي زيّن بدلات Kenzo الربيعيّة. وهي تميّزت بقصّات واسعة وتصميم بسيط يحاكي الطابع "الكاجوال" للإطلالة الذي برز أيضاً في تنسيق الأزياء مع أحذية رياضيّة ضخمة.