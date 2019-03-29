العسل مستحضر ثمين يعتني بالبشرة والشعر

يتميز العسل بطعمه اللذيذ ومنافعه الصحية، لكنه أيضاً مستحضر تجميلي ثمين بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

تعرفوا فيما يلي على 6 استعمالات لهذا المكون الطبيعي في مجال العناية بالبشرة والشعر.

1- مقشر ومرطب للبشرة

يتميز العسل بخصائصه المرطبة الطبيعية كونه يحتوي على الأحماض "الغلوكونية" وأحماض "ألفاهيدروكسي" التي تساهم في ترطيب البشرة. ويحتوي أيضاً على حوامض أمينية تساهم في تخليص سطح البشرة من الخلايا الميتة بنعومة. يكفي خلط ملعقة كبيرة من العسل، بملعقة كبيرة من السكر الأسمر، وأخرى صغيرة من عصير الليمون. على أن يتم تدليك البشرة بهذه الخلطة بحركات دائريّة للمساعدة على تجديدها. أما صاحبات البشرة التي تعاني من حبّ الشباب، فيمكنهن إضافة نصف ملعقة صغيرة من بودرة القرفة إلى هذا التقشير نظراً لفوائدها المضادة للبكتيريا.

2- بلسم يعالج تشقق الشفاه

يساهم العسل في علاج تشقق الشفاه وتخليصها من الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها، كما يساعد على ترطيبها بشكل طبيعي. يكفي تطبيق القليل من العسل على الشفاه مساءً قبل النوم لتستيقظي في صباح اليوم التالي بشفاه ناعمة وحريرية الملمس.

3- قناع منعم للشعر

لا يكتفي العسل بترطيب البشرة فقط ولكنه يرطب الشعر أيضاً ويكسبه اللمعان والإشراق الصحي. يكفي خلط ملعقة كبيرة من العسل مع ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وتطبيق هذا القناع على طول الشعر وأطرافه ثم تغليف الشعر بقبعة حمام بلاستيكية وتركه لمدة 20 دقيقة. يمكن تعريض الشعر خلال هذه الفترة لحرارة المجفف الكهربائي لتفعيل عمل هذا القناع. أما إذا كنت تفتقرين إلى الوقت لتطبيق هذه الخلطة، أضيفي القليل من العسل إلى الكونديشنر الذي تستعملينه ثم طبقيه على شعرك بعد الشامبو لمدة 5 دقائق وستلاحظين بعد شطفه أن شعرك اكتسب بريقاً حيوياً.

4- لعلاج البثور والندبات

إن تطبيق العسل مباشرة على البثور التي تظهر على البشرة يساهم في إزالة البكتيريا والتخفيف من الانتفاخ، كما يساعد على ترميم البشرة بشكل سريع. يساهم العسل أيضاً في التخفيف من آثار حب الشباب كونه يُفتح لون البشرة بفضل الأنزيمات التي يحتويها.

5- للتخفيف من حدة ضربات الشمس

يُعتبر العسل أقدم المكونات الطبيعية المستعملة للعناية بالبشرة، فهو يساهم في تهدئة ضربات الشمس والحروق السطحية كما يقي من التهابات البشرة بفضل خصائصه المضادة للبكتيريا والفطريات.

6- لعلاج جفاف كعب القدمين

يتمتع العسل بفعالية في علاج جفاف منطقة كعب القدمين وتشققها. يكفي تطبيقه على هذه المنطقة قبل النوم ثم ارتداء جوارب قطنية طوال الليل، وستلاحظون في صباح اليوم التالي أن هذه المنطقة استعادت نعومتها المفقودة.