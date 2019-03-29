هكذا بدت إطلالة نجوى كرم في أول حفلاتها بالسعودية

بدت النجمة اللبنانية نجوى كرم متألّقة في أول إطلالاتها في المملكة العربية السعودية، وذلك خلال مشاركتها مساء أمس في حفل غنائي ضخم أقيم في منطقة الخبر ضمن حفلات موسم الشرقية الفنية إلى جانب النجم ماجد المهندس.

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جاءت إطلالة نجوى موفّقة جداً في هذا الحفل، حيث نالت إعجاب الحضور والمتابعين على وسائل التواصل الاجتماعي. وهي تألّقت بثوب طويل تزيّن بأحجار ملوّنة بتدرجات البنفسجي والزهري والأحمر والبرتقالي. حمل هذا الثوب توقيع المصمم رامي قاضي، وقد نسّقته نجوى مع أقراط ماسيّة من Gerard Tufenkjian. وقد تركت شعرها منسدلاً على كتفيها واختارت ماكياجاً دخانياً على العينين وحيادياً على الشفاه.

بدت إطلالة نجوى ناجحة بخليط ألوانها المبتكر، وإشراقها الذي عكسته الأحجار الملوّنة، وتصميم الثوب الذي ساهم في إبراز رشاقة قوامها، فما رأيكم بها؟