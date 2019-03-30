9 أخطاء نرتكبها عند غسل شعرنا.. ما هي؟

قد يبدو غسل الشعر عملية سهلة نطبقها يومياً أحياناً، ولكن هل تعلمين أن هناك بعض الأخطاء التي ترتكبينها عند غسل الشعر دون معرفتك تنعكس بشكل سلبي على صحته ومظهره؟

اكتشفي فيما يلي 9 من هذه الأخطاء، وحاولي تجنبها للحفاظ على شعر مفعم بالحيوية.

1- اختيار الشامبو غير المناسب

إن اختيار الشامبو غير المناسب يمكن أن يزيد مشاكل الشعر الجاف والدهني، ويمكن أن يجعل من الشعر العادي دهنياً أو جافاً. لذلك يشدد الخبراء على ضرورة تحديد نوع الشعر ثم اختيار الشامبو الذي يناسبه. كما ينصحون باستعمال شامبو ناعم وغني بالبروتينات على الشعر الرقيق، وشامبو غني بالعناصر المرطّبة والمنعمة على الشعر السميك كونها تضبط تجعيداته وتجعله سهل التسريح. أما الشامبو الخاص بالشعر المصبوغ فيتوجه عادة للشعر الذي يخضع للتلوين المتكرر، ويحتاج الشعر المتعب إلى أنواع الشامبو المخصصة للشعر الفاقد للحيوية.

2- عدم تسريح الشعر قبل غسله

من الضروري تسريح الشعر جيداً قبل غسله لتخليصه من بقايا المستحضرات والغبار المتراكمة عليه. فمن شأن ذلك أن يساعد أيضاً في الحؤول دون تشابكه وتكسره أثناء الغسيل وبعده.

3- غسله بطريقة غير صحيحة

من الضروري غسل الشعر من قمة الرأس باتجاه الأطراف. قد يقوم البعض بتطبيق الشامبو مباشرة على الجذور ومن ثم سكب الماء عليه، وإضافة المزيد من الشامبو على طول الشعر. لكن هذه الطريقة خاطئة، إذ يجب أن يتم تطبيق الشامبو بعد خلطه بالماء على فروة الرأس فقط وتدليكه جيداً من الجذور باتجاه الأطراف دون إضافة الشامبو من الجديد، خاصة أن الشعر يكون عادة أكثر اتساخاً عند الجذور وأكثر جفافاً عند الأطراف. وتساعد هذه الطريقة على تنظيف الجذور وترطيب الأطراف في الوقت نفسه.

4- رفع الشعر أثناء غسله

إن رفع الشعر إلى أعلى الرأس أثناء غسله يؤدي إلى تشابكه. اتركي الشعر منسدلاً على الكتفين أثناء غسله مما يساعد على عدم تفتح أسفاطه ويساهم في الحفاظ على ليونته ونعومته.

5- استعمال شامبو يحتوي على مكونات كيميائية قاسية

من المكونات القاسية التي تتوفر في أنواع الشامبو، يذكر الخبراء "لوريلسولفات الصوديوم" Sodium Laurylsulfate، العطور الكيميائية، الأمونياك، وماء الجافيل. وهي جميعها مكونات كيميائية مؤذية لفروة الرأس وقاسية على الشعر، كونها تتسبب في تقصفه وبهتان لونه إذا كان مصبوغاً.

6- استعمال كمية كبيرة من الكونديشنر

إن الإفراط في استعمال الكونديشنر يؤذي الشعر أكثر مما يفيده. وينصح الخبراء بتطبيق هذا المستحضر من أطراف الشعر باتجاه جذوره، على أن يتم التوقف قبل الوصول إلى الجذور في حالة الشعر الدهني أو العادي فيما يمكن إيصاله إلى الجذور في حالة الشعر الجاف والكثيف كونه يحتاج إلى تغذية إضافية.

7- غسل الشعر أكثر من اللازم

ترتبط الوتيرة المثالية لغسل الشعر بنوعه، إذ يمكن غسل الشعر الدهني يومياً بالإضافة إلى استعمال شامبو جاف يساهم في امتصاص الإفرازات الزهمية ويضفي بعض الحيوية على الشعر. أما الشعر العادي فيكفي غسله مرتين أسبوعياً في حين يكفي غسل الشعر الجاف والتالف مرة واحدة أسبوعياً.

8- الإفراط في العلاجات المنشطة للشعر في صالون التجميل

تتوجه هذه العلاجات إلى الشعر التالف، الجاف جداً، والفاقد للحيوية. ويتم إجرائها في صالون التجميل، ولكن يُنصح بعدم الإفراط في اللجوء إليها حتى لا تُثقل الشعر. يكفي الخضوع لعلاج مماثل مرة في الشهر حتى يستعيد الشعر حيويته المعهودة.

9- تبني عادات خاطئة

إن البدء بغسل الشعر بالشامبو ثم تطبيق البلسم لا يكون مفيداً لكل أنواع الشعر، فالشعر الجاف والرقيق يحتاج إلى البدء باستعمال البلسم لمدة 10 دقائق قبل غسله بالشامبو مما يساعد على تغذيته بالعمق ثم تنظيفه دون بقاء أي مواد عليه قد تتسبب في إثقاله.