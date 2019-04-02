هذا هو لون الفرح في أزياء ربيع وصيف 2019

أكثر الألوان فرحاً في هذا الموسم هو لون زهرة القطيفة الصفراء. وقد شكّل هذا اللون القاسم المشترك الذي اجتمع حوله العديد من المصممين العالميين، فقد رصدناه في أكثر من 20 عرضا من ضمن عروض الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2019. اكتشفوا فيما يلي كيف قدّمته أشهر دور الموضة في إطلالات هذا الموسم.

- استوحت دار Givenchy من أشعة الشمس ولونها تصاميم زيّنتها بالكسرات الأفقية والعموديّة، وبإشراقة اللون الأصفر.

- اختارت كل من دار Valentino الإيطالية ودار Carolina Herrera الأميركية اللون الأصفر كأرضية تفتّحت عليها الأزهار الربيعية التي أضفت على الإطلالة لمسات أنثوية مفعمة بالانتعاش.

- اختارت السيدة الأميركية الأولى السابقة ميشال أوباما ثوباً أصفر من مجموعة Balenciaga لهذا الموسم لارتدائه خلال إحدى مناسبات الترويج لسيرتها الذاتية التي أصدرتها مؤخراً. وقد تميّز خيارها بالجرأة والأنوثة على السواء.

- اختارت دار Versace خامة الجلد الصيفي لتنفيذ العديد من تصاميمها، ومنها هذا الثوب الضيّق ذو اللون الأصفر الذي تألّقت به العارضة بيللا حديد ونسّقته مع حذاء رياضي ذي طابع "كاجوال".

- قدّمت دار Rochas الفرنسيّة المعطف الصيفي ذا القصّة الكلاسيكيّة واللون الأصفر المشرق. وقد نسّقته مع ثوب من الريش باللون نفسه.

- نسّقت دار Maison Rabih Kayrouz اللونين الأصفر المشرق والأزرق الكهربائي في إطلالة عصريّة تألّفت من سروال مريح و"توب" مزيّن بالكشاكش عند الكمّين، بالإضافة إلى خف مطبّع وسوار ذهبي عريض.

- اكتسى قماش الدنيم في تصاميم دار Etro باللون الأصفر المشرق، وقد تحوّل إلى بدلة ذات تصميم كلاسيكي وطابع عصري مميّز.

- اختلط التصميم المبتكر باللمسات الأنثوية في تصاميم Sandra Mansour، فالتفّت الكشاكش حول الخصر منسدلة إلى أسفل الثوب بأسلوب متجدد.

- أعادت دار Erdem البريطانية إحياء خامة "الغيبور" بأسلوبها الربيعي الذي تكسوه الأزهار. وقد لونت الإطلالة بتدرجات الأصفر الهادئة وكحلتها بالأسود.