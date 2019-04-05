الحقيبة الرجالية أكسسوار تحتاجه إطلالتكَ هذا الربيع

إذا كانت الحقيبة النسائية من الأكسسوارات الأساسية المكمّلة لإطلالة المرأة، فإن الحقيبة الرجاليّة بدأت أيضاً تكتسب أهميّة مماثلة في مجال تأمين إطلالة متكاملة.

تعرّفوا فيما يلي على أبرز تصاميم الحقائب الرجالية لهذا الموسم.

- قدّمت دار Tom Ford الأميركية الحقيبة الكبيرة التي تزيّنت بطبعة الجلود الحيوانية التي تشكّل أحد أبرز صيحات هذا الموسم. هذه الحقيبة مثالية للرحلات، أما ألوانها الحياديّة فتتناسق بامتياز مع معظم الأزياء الرجاليّة.

- اختارت دار Dunhill أن تكمّل إطلالة البدلة الكلاسيكيّة بحقيبة جلديّة متوسطة الحجم مصنوعة من الجلد باللون البيج الداكن. وهي تأتي مستوحاة من تصاميم الحقائب في سبعبنيّات القرن الماضي.

- قدّمت دار Versace الإيطالية تصميم حقيبة الكتف الصغيرة المزوّدة بسلسال معدني وقفل أضفى عليها لمسة خاصة. تتميّز هذه الحقيبة بلونها الأسود المحايد، طابعها العمليّ وتصميمها المبتكر.

- من الحقائب الجلديّة التي قدّمتها علامة Emporio Armani الإيطالية، تلك الكبيرة الحجم والتي اجتمع فيها اللونان الرمادي الفاتح والداكن وتمّ تنفيذها بخامة الجلد الطبيعي.

- قدّمت دار Burberry تصميم حقيبة اليد المزدوجة التي تميّزت بطابعها العمليّ المبتكر . وقد تمّ تنفيذه بلون كلاسيكي يسمح بتنسيقها مع العديد من أزيائكَ.

- اختارت دار Dior تقديم الحقيبة-الحزام بتصميم مبتكر ولون عصريّ مما يجعلها متناسقة بامتياز مع الأزياء الصيفيّة.

- قدّمت دار Salvatore Ferragamo حقيبة اليد الجلديّة التي تميّزت بحجمها الكبير نسبياً مما يسمح باعتمادها في أوقات العمل والترفيه على السواء.

- اعتمدت دار Fendi حقيبة الكتف الجلديّة التي تميّزت بحجمها الصغير المستطيل وثنائية اللون الأسود والأحمر. من خصائص هذه الحقيبة تصميمها المبتكر وقدرتها على إضافة لمسة من الأناقة على الإطلالات الكلاسيكية والمحايدة.

- حوّلت دار Kenzo عبوات حفظ الطعام البلايستيكيّة إلى حقائب يد جاءت مزوّدة بحزام يسهّل حملها على الكتف.

- الحقيبة الرجالية الأكبر حجما لهذا الموسم رصدناها في عرض Lanvin. وتميّزت بتصميمها الرياضي وبطريقة مبتكرة للحمل على الكتفين.