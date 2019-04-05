7 عادات تتسبب في تلف الشعر.. ما هي؟

إذا كنتِ تعانين من شعر تالف وفاقد للحيوية، ننصحكِ بالبحث عن أسباب هذه المشكلة في العادات اليوميّة التي تعتمدينها، فبعضها قد يكون مؤذياً أكثر مما تعتقدين. تعرّفي فيما يلي على 7 من هذه العادات وتجنّبيها كي يستعيد شعركِ حيويته المنشودة.

1- الخلود إلى النوم عندما يكون الشعر رطباً

يُصبح الشعر ضعيفاً عندما يكون رطباً، ولذلك فإن الخلود إلى النوم مباشرةً بعد غسل الشعر يعرّضه للجفاف، والتكسّر، والتقصّف. تنتج هذه المشاكل عادةً عن احتكاك الشعر المتكرر بالوسادة أثناء النوم، ولذلك يُنصح بضرورة تجفيف الشعر جيداً قبل الذهاب إلى السرير.

2- رفع الشعر باستمرار

يؤدي رفع الشعر بتسريحة "الشينيون" أو ذيل الحصان لفترات طويلة إلى تعريضه للتلف نتيجة تكسّره. يُفضّل عدم تبنّي هذه التسريحات باستمرار واستبدالها بين الحين والآخر بتسريحة الضفائر التي تكون أقل عدوانية على الشعر.

3- استعمال ربطات الشعر المطاطيّة

يتسبب استعمال ربطات الشعر المطاطية لفترات طويلة في تكسّر الشعر وتساقطه، ولذلك يُنصح باستبدالها بالربطات المصنوعة من النسيج أو بالدبابيس التي تساعد على ضبط التسريحة دون إلحاق أي أذى بالشعر.

4- إهمال تسريح الشعر بالفرشاة

يشكّل تسريح الشعر خطوة يوميّة ضرورية للحفاظ على صحته ولتنشيط الدورة الدمويّة في فروة الرأس، كما يُخلّص الشعر من بقايا الغبار ومستحضرات التصفيف المتراكمة على سطحه. ويساهم تسريح الشعر بالفرشاة قبل النوم في تأمين الاسترخاء كما يُعزّز نموّ الشعر.

5- النوم على أغطية سرير قطنيّة

يمكن لأغطية السرير القطنيّة أن تكون قاسية على الشعر، فاحتكاك الشعر بالوسادة القطنيّة طوال الليل ممكن أن يتسبب بجفافه، وتكسّره، وتقصّفه. يُنصح باستبدال غطاء الوسادة القطنيّ بآخر من الحرير فهو يساهم في التخفف من تجعيد الشعر وتساقطه أثناء النوم.

6- إهمال ترطيب الشعر بالعمق

طبّقي علاجات منشّطة للشعر بالعمق مساءً قبل النوم، ثمّ اغسليه في صباح اليوم التالي ليستعيد حيويته المفقودة. ضعي على أطراف شعركِ القليل من لكونديشنر أو زيت جوز الهند قبل النوم وغلفيه بوشاح يحافظ على بقاء المستحضر عليه، وستستيقظي في صباح اليوم التالي بشعر حريريّ الملمس.

7- عدم التخلّص من بقايا المستحضرات المثبّتة للشعر

يساهم الرذاذ أو الجل المثبّت للشعر في الحفاظ على التسريحة، ولكن يجب تخليص الشعر من بقايا هذا المستحضر قبل النوم. قومي بتسريح الشعر بالفرشاة جيداً، استعملي الشامبو الجاف، أو اغسلي الشعر وجففيه جيداً. إن بقاء هذه المستحضرات على الشعر يتسبب في خنقه كما يمنع فروة الرأس من التنفس بالشكل الصحيح.