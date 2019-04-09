هذه أفضل الأساليب للعناية بأكثر أنواع الشعر صعوبة

يُعرف الشعر المجعّد بصعوبة العناية به بشكل يومي نظراً لطبيعته الجافة التي تتشابك بسهولة وتفتقر إلى النعومة. ولذلك ينصح الخبراء بتبنّي بعض الحيل العمليّة لتطويعه كما تساهم الأقنعة الطبيعيّة في الحفاظ على مظهره الصحّي فلا تترددوا في اعتمادها.

- الشامبو يحسّن حالته

تحتلّ خطوة غسل الشعر المجعّد مكانة أساسيّة في مجال العناية به كونها تؤمّن له مظهراً صحياً وتحافظ على ليونته. ولذلك من الضروري اختيار شامبو يناسب طبيعة هذا الشعر ويحافظ على توازنه.

الأفضلية في هذا المجال، تكون للشامبو الناعم المخصص للشعر الجاف كونه يساعد على ترطيب خصلاته دون زيادة الإفرازات الدهنيّة على مستوى الجذور.

تجنّبوا غسل الشعر المجعّد بشكل يومي حتى لا يتسبب ذلك بتنشيط غدده الدهنيّة، فيكفي غسله مرتين أسبوعياً للحفاظ على نظافته ومظهره الصحّي.

- الترطيب ضرورة ملحّة

يتميّز الشعر المجعّد بطبيعته الجافة، ولذلك فهو يحتاج إلى جرعة يوميّة من الترطيب باستعمال مستحضرات تناسب طبيعته وتلبّي حاجاته. يُنصح بتقشير فروة الرأس في حالة الشعر المجعّد مرة أسبوعياً بإضافة القليل من الملح إلى الشامبو عند غسله. يحتاج الشعر المجعّد أيضاً إلى حمّام أسبوعي بزيت الأرغان، أو الأفوكادو، أو الشيا، أو اللوز الحلو لترطيبه. وهو يحتاج يومياً إلى تطبيق كريم مرطّب على طول خصلاته للحفاظ على حيويتها.

-القناع يحلّ مشاكله

قد يتسبب استعمال الكثير من المستحضرات على الشعر المجعّد في إثقاله، ولذلك ينصح الخبراء باستعمال مستحضر عناية أساسي له هو القناع الذي يُغني عن جميع المستحضرات الأخرى. يُطبق القناع المغذي عليه لمدة نصف ساعة بعد الحمّام ويتمّ لفّه بمنشفة دافئة تساعد على فتح أسفاطه ونفاذ المستحضر إلى عمقه. أما عند افتقاد الوقت لتطبيق هذا القناع فيُنصح بترك الكونديشنر على الشعر لعدة دقائق إضافيّة قبل شطفه.

-التمليس عدوّه الأول

يشكّل التمليس المتكرّر للشعر المجعّد بواسطة المجفف الكهربائي أو المكواة سبباً أساسياً لفقدانه الحيوية، كما يؤدي استعمال مستحضرات التمليس الكيميائية إلى التسبب بتعبه.

ينصح الخبراء بترك الشعر المجعد يجفّ في الهواء الطلق وتجنّب تسريحه بالفرشاة، على أن يتم الاكتفاء بحني الرأس إلى الأسفل وتمرير الأصابع الرطبة فيه لضبط خصلاته.

-3 أقنعة منزلية تعتني بالشعر المجعد



• قناع الموز وحليب جوز الهند

يتميّز هذا القناع بمفعوله المغذي بفضل غناه بالحوامض الدهنيّة المفيدة. لتحضيره يكفي هرس حبة ناضجة من الموز بالشوكة ثمّ إضافة 20 سنتيليتر من حليب جوز الهند إليه. يُطبّق هذا القناع على طول الشعر المجعّد ويُترك لمدة 15 دقيقة قبل غسله بالشامبو الاعتيادي.

• قناع الصبّار والزبادي

يتميّز الصبّار بمفعوله المنعّم، وهو أحد المكوّنات الفعّالة جداً في مجال العناية بالشعر المجعّد. يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من جل الصبّار مع مقدار فنجان قهوة من الزبادي وإضافة بضع قطرات من زيت إكليل الجبل الأساسي إلى هذه الخلطة. يُطبق هذا القناع على الشعر الرطب لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو الاعتيادي.

• قناع الطين الأبيض والليمون

يساعد الطين الأبيض على تنقية الشعر المجعد وتخليصه من الشوائب المتراكمة عليه، كما يساعد على إقفال أسفاطه ولكنه لايتناسب مع الشعر المصبوغ كونه يتسبب في بهتان لونه. لتحضير هذا القناع، يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من بودرة الطين الأبيض مع عصير نصف ليمونة، ملعقة كبيرة من زيت الزيتون، وملعقتين كبيرتين من الماء الفاتر. يُنصح بتطبيق هذا القناع على الشعر الرطب لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو الاعتيادي.