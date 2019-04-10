كيف عادت هذه الطبعة إلى الحياة بعد 50 عاما؟

عادت طبعة Tie-dye التي تضفي لمسات بوهيميّة على الإطلالة بتصميمها الفوضويّ وألوانها المتعددة، إلى الحياة مجدداً بعد غياب طويل.

وتُعتبر التاي داي طبعة صيفيّة بامتياز عرفت أوجها في ستينيّات وسبعينيّات القرن الماضي ورافقت عصر "الهيبيز"، وهي تعود إلينا في مجموعات أزياء هذا الربيع والصيف بعد غياب دام 50 عاماً.

عودة هذه الطبعة اكتست لمسات عصريّة. وقد أجمع العديد من المصممين العالميين على تقديمها، كل بأسلوبه، خلال أسابيع موضة ربيع وصيف 2019 في نيويورك، لندن، ميلانو، وباريس.

طبّقت دار Proenza Schouler هذه الطبعة على خامة الدنيم، أما دار Prada فاستعملتها لتنفيذ أزياء بقصّات أنثويّة اتخذت أشكال أثواب، وتنانير، وحتى سراويل قصيرة تمّ ارتداؤها مع جوارب شفّافة عالية.

"التي-شيرت" القطنيّة المزيّنة بطبعة Tie-dye عادت بكثافة بألوانها المنعشة وطابعها العملي الذي تنضح منه روح الشباب. وقد رصدناها في عدة مجموعات، فقدّمتها دار Stella McCartney مع سروال أبيض صيفيّ، ونسّقتها دار Paco Rabanne مع تنورة طويلة ذات طابع شرقي، فيما اعتمدتها علامة R13 مع سروال قصير من الدنيم وسترة "بلايزر" تزيّنت بالطبعة نفسها.

وأضافت دار Dior بعداً مميزاً إلى أناقة موضة Tie-dye، فنفّذتها بخامات فاخرة وتصاميم مترفة ذات طابع بوهيمي راق، أما دار Calvin Klein فخلطت بين هذه الطبعة المزركشة والقصّات المتعددة في إطلالات بدت معقدة بعض الشيء، فيما استعانت بها علامة N21 لتقديم أثواب صيفيّة بسيطة وعصريّة يسهل ارتداؤها في حياتنا اليومية.