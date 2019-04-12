هذا هو التصميم الأفضل لصاحبات الأكتاف العريضة

تواجه صاحبات الأكتاف العريضة مشكلة في اختيار الأزياء التي تضفي لمسات من النعومة على هذه المنطقة البارزة جداً لديهنّ. ولتجنّب الضخامة غير المحببة التي تنسحب من الكتفين على كامل الإطلالة، ننصحهن باعتماد الأزياء ذات الكتف الواحدة التي تعتمد على خدعة بصريّة تقلّص بشكل بارز من حجم الكتفين.

يعود تاريخ الفساتين ذات الكتف الواحدة إلى الحضارتين اليونانية والرومانية القديمتين. وقد استطاعت أن تعبر العصور بثقة لتتحوّل إلى واحدة من كلاسيكيّات الموضة خاصةً في فصلي الربيع والصيف.

اكتشفوا فيما يلي كيف قدّمها المصممون العالميون في إطلالات هذا الموسم:

- أطلقت دار Marchesa البريطانية، في مجموعتها من الأزياء الجاهزة لربيع وصيف 2019، تصاميم مميزة جداً بقصة الكتف الواحدة. وقد تمّ تنفيذها بخامات أنثويّة كالشيفون والدانتيل التي تلوّنت بالتدرّجات الباستيليّة المشرقة.

- اختارت دار Elie Saab تقديم قصة الكتف الواحدة بأسلوب عصريّ وتصاميم بسيطة اتخذت شكل أثواب طويلة أو "جامبسوت" تزيّنت بأحزمة جلديّة عند الخصر وترافقت مع أكسسوارات من لونها نفسه.

- الأزياء المطبّعة بالأزهار والتي تميّزت بتصميم الكتف الواحدة تكرّر ظهورها في عدة مجموعات هذا الموسم منها: مجموعة Louis Vuitton حيث اكتست بالأحمر وتزيّنت بالطبعات الملوّنة. كما رصدناها في مجموعة Saint Laurent بألوان داكنة وأكسسوارات ملوّنة، في حين تميّزت بالقصّات المبتكرة في مجموعة Alexander McQueen.

- الثوب الأسود الطويل ذات الكتف الواحدة من كلاسيكيّات الموضة، وقد رصدناه في مجموعات Georges Hobeika حيث تزيّن بخطوط من الستراس وفي مجموعة Naeem Khan حيث دخلت عليه الفتحات العميقة عند الكتف والساق.

- قدّمت دار Givenchy تصميم الكتف الواحدة بأسلوب "المينيماليست" الشائع حالياً والذي يقدّم الحدّ الأدنى من الأفكار في الإطلالة الواحدة. وقد جاءت تصاميمها أحاديّة اللون وتخضع لمفهوم البساطة على كلّ المستويات.

- أثواب الكتف الواحدة المزيّنة برسومات هندسيّة ظهرت في مجموعة Zuhair Murad وقد ترافقت مع الكشاكش والعقد التي أضفت على الإطلالة لمسة شبابيّة بامتياز.