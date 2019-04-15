حقائق وأوهام عن أهم مشكلة للمراهقين

يُعتبر حبّ الشباب من المشاكل الشائعة في فترة المراهقة، ولذلك ننتظر أن يزول بشكل نهائي في سنّ البلوغ. ولكن هذا الاعتقاد الشائع لا يمتّ إلى الحقيقة بصلة لأن ظهور البثور يمكن أن يُسجّل لدى النساء والرجال في مختلف مراحل حياتهم. وهناك الكثير من الأخطاء الشائعة التي يتمّ تداولها حول هذا الموضوع. تعرّفوا على أبرزها فيما يلي.

- ظهور البثور على البشرة ينتج عن تناول الأطعمة الدهنيّة

صح ولكن: تتميّز البشرات الدهنيّة بكونها معرّضة أكثر من سواها للإصابة بحب الشباب، ولكن لا يمكننا اعتبار أن النظام الغذائي الغنيّ بالدهون هو المسؤول الوحيد عن ظهور البثور.

تشير الدراسات إلى أن بعض الأطعمة الغنيّة بالسكر السريع (الشوكولاتة والسكاكر...)، وبعض الأطعمة المصنّعة والغنيّة بالدهون (اللحوم الباردة، المقالي، الصلصات، الحليب الكامل الدسم...) تتسبب في ظهور حبّ الشباب أو تزيد من حدّته كونها تُعزّز الإفرازات الزهميّة. ولكن تجدر الإشارة إلى أن الإفراط في هذا المجال هو الذي يساهم في ظهور حبّ الشباب، كما أن تناول أنواعاً محدّدة من الأطعمة ليس السبب الوحيد لظهور البثور فالتدخين، والإجهاد، والاضطرابات الهرمونيّة من الأمور المشجّعة على ظهور حبّ الشباب أيضاً.

- يؤثّر العامل الوراثي على ظهور حبّ الشباب

صح: فإذا كنت تنتمين إلى عائلة يعاني أفرادها من مشكلة حب الشباب، اعلمي أن حظوظكِ تكون مرتفعة في الإصابة بها أيضاً. والمشكلة الأساسية في هذا المجال تكون في وجود العامل الوراثي الذي يجعل التخلّص من حبّ الشباب صعباً، أما أفضل الحلول فيكون بالتوجّه إلى عيادة طبيب الجلد للحصول على العلاج المناسب ونصائح مفيدة في مجال تنظيف البشرة والعناية بها.

- يساهم التعرّض للشمس في إخفاء حبّ الشباب

ويعود هذا الخطأ الشائع إلى أن التعرض للشمس يزيد من سماكة الطبقة السطحيّة للجلد مما يسدّ المسام فتخفّ الإفرازات الدهنية وتبدو البشرة كأنها أصبحت أفضل حالاً. ولكن على المدى الطويل تتجمّع الدهون تحت الجلد مسبّبةً ظهور أكياس دهنيّة وزيوان مما يجعل الشوائب تسارع للظهور بعد زوال البرونزاج. ولتجنّب أي ردة فعل في هذا المجال يُنصح باستعمال مستحضرات معالجة لحبّ الشباب وكريمات حماية من الشمس، فمن شأن هذه الخطوات أن تحسّن حالة البشرة وتحميها من الشيخوخة المبكرة.

-من الأفضل تجنّب استعمال الماكياج في حالة البشرة التي تعاني من البثور

خطأ: إن تطبيق الماكياج ليس ممنوعاً على البشرات التي تعاني من حبّ الشباب، خاصةً أن الجيل الجديد من كريمات الأساس والكونسيلر ومصحّحات البشرة يلبّي احتياجات البشرة التي تعاني من مشاكل وتساعد على إخفاء جميع الشوائب بما فيها البثور. ولكن يُنصح في هذه الحالة باختيار المستحضرات المذكور عليها بأنها لا تسبب ظهور الزيوان أي أنها لا تؤدي إلى انسداد مسام البشرة.

- يساهم الإفراط بالتقشير في التخفيف من ظهور حبّ الشباب

خطأ: يساهم التقشير في إزالة الخلايا الميتة وتنظيف مسام البشرة مما يحسّن من نوعيتها. ولكن يُفضّل عدم الإفراط في اللجوء إليه في حالة البشرة التي تعاني من البثور. فهو يؤدي إلى تفاقم مشكلة حب الشباب، إذ يشكّل اعتداءً على البشرة ويدفعها إلى إنتاج المزيد من الإفرازات الزهميّة بهدف حماية نفسها مما يتسبب بتفاقم مشكلة حب الشباب.

يُنصح بتجنّب التقشير في حالة البشرات التي تعاني من حبّ الشباب واستبدالها بالتنظيف بواسطة مستحضرات تناسب البشرات الدهنيّة والتي تعاني من حبّ الشباب كونها تسمح بتنظيف المسام بنعومة دون إلحاق الأذى بالبشرة.