9 حيل بسيطة تضفي حجماً إضافياً على شعرك

لا شك أن تطبيق بعض الحيل البسيطة يمكن أن يُحدث تعديلات كبيرة في مجال إضفاء المزيد من الحجم على الشعر الرقيق.

لذا نقدم فيما يلي 9 منها وسارعوا إلى تطبيقها للحصول على أفضل النتائج في هذا المجال.

1-إضفاء الحيوية على الخصلات المجعّدة

إن أفضل طريقة لإضفاء مزيد من الحيوية على الشعر المجعّد تقوم على قصّ أطرافه بانتظام أي كل شهرين أو ثلاثة. طبّقي على طوله وأطرافه مرة كل أسبوعين قناعاً يغذيها بالعمق بفضل غناه بزبدة الشيا، ثمّ غلّفيه بمنشفة حمّام رطبة بعد تدفئتها لبضع ثوانٍ في "المايكرويف" فالحرارة تساعد في نفاذ مكوّنات القناع إلى عمق الشعر.

2-تلوين الشعر لجعله يبدو أكثر كثافة

يشير خبراء العناية بالشعر إلى أن ترك الشعر طويلاً جداً يفقده حجمه، ولذلك ينصحون باعتماد قصّة تصل إلى مستوى الكتفين كحدّ أقصى على ألا تكون متدرّجة حتى لا تُفقد الشعر من كثافته. يساعد تلوين الشعر أيضاً على خلق خدعة بصريّة تجعله يبدو أكثر حجماً، وإذا كنت لا ترغبين بتغيير لونه الأساسي يمكنكِ اعتماد تدرّج قريب من لونه يكتفي بإضفاء الإشراق عليه.

3-اختيار قصّة تناسب طبيعة شعركِ:

إذا كان شعركِ سميكا وخفيفا في الوقت نفسه فذلك يجعله يبدو كما لو أنه فاقد للحجم. وفي هذه الحالة ينصحكِ الخبراء باعتماد القصة المناسبة التي قد تكون طويلة أو قصيرة مع الابتعاد عن القصة المتوسطة الطول التي سيكون من الصعب عليكِ تصفيفها بنفسكِ. واحرصي على أن تتناسب تسريحتكِ مع شكل وجهكِ وقسماته.

4-إضفاء مزيد من الكثافة على الشعر:

تساهم تقنيّة "البراشينغ" أي تصفيف الشعر بواسطة المجفف الكهربائي على جعله يبدو أكثر كثافة. يكفي تطبيق رغوة مكثّفة على جذور الشعر بعد الحمّام ثم لفّ خصلاته على المجفف الكهربائي بطريقة تُعزّز حجمها على مستوى الجذور مما يضفي كثافة على كامل التسريحة.

5-الحفاظ على اللون لأطول فترة ممكنة

إن الحفاظ على حيوية لون الشعر المصبوغ من العوامل التي تجعله يبدو أكثر كثافة، ولذلك يوصي خبراء العناية بالشعر بتجنّب الإفراط في غسله واعتماد شامبو ناعم يكون خالياً من السولفات أو شامبو خاص بالشعر المصبوغ يحافظ على حيوية لونه لفترة أطول.

6-إضفاء الإشراق على بعض خصلات الشعر:

جرّبي تلوين بعض خصلات شعرك بتدرجات تكون أفتح من لونه الأساسي. ولكن عليكِ أن توليها عناية خاصة حتى لا يصبح لونها باهتاً ما يجعل الشعر فاقداً للحيوية والحجم. يكفي زيارة صالون التجميل مرة في الشهر لتطبيق جلسة عناية تحيي لون هذه الخصلات وتعيد إليها إشراقها.



7-إبراز لمعان الشعر:

يساهم إبراز لمعان الشعر في التخفيف من مشكلة رقّته وفقدانه للحجم. ولكن الإفراط في استعمال مستحضرات تصفيف الشعر وغسله بمياه كلسيّة يفقدانه بريقه. أما الحلّ في هذا المجال فيكون بالتقليل من استعمال مستحضرات التصفيف وشطف الشعر بمياه معدنيّة أو مقطّرة، كما يمكن إضافة القليل من الخل الأبيض إلى ماء شطف الشعر مما يعيد إليه حيويته ولمعانه.

8-إحياء اللون البني:

إذا كنت تجدين أن لون شعركِ البني يفتقد إلى الحيوية مما يجعله يبدو أكثر رقّة وأقلّ حجماً، ننصحكِ باستعمال شامبو ملوّن أو قناع ملوّن يكون غنيّاً بتدرجات ألوان الكاراميل، أو الشوكولا، أو حتى البندق وأن تتركيه على شعركِ بضع دقائق حتى يعيد إحياء لونه.

9- تمليس الغرّة:

تضيف الغرة لمسة من الحيوية وحجماً إضافياً على التسريحة، ولكنها تحتاج إلى عناية خاصة. ولتجنّب المستحضرات التي تثقلها والحافظ على انسيابيتها يجب تطبيق القليل من الشامبو الجاف عليها قبل تسريحها.