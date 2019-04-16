هكذا تؤمّن القهوة النضارة لبشرتكِ والحيوية لشعركِ

نعتمد عادةً على فنجان القهوة الصباحيّة لتعديل مزاجنا، ونلجأ إليها عندما نشعر بأننا بحاجة لمزيد من النشاط خلال يومنا. ولكن فوائد القهوة لا تقتصر فقط على كونها منشّطة ومنبّهة، بل تطال أيضاً المجال التجميلي. فهي تدخل في خلطات الأقنعة التي نحضّرها للعناية بالبشرة والشعر. تعرّفوا على فوائد 7منها فيما يلي.

1- لتحضير قناع لبشرة الوجه:

تُساعد إضافة القهوة إلى القناع التجميلي الصباحي في تجديد البشرة والحفاظ على إشراقها طوال اليوم. لتحضيره، يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من البن أو من تفل القهوة، ملعقتين كبيرتين من بودرة الكاكاو، 3ملاعق كبيرة من الحليب السائل الكامل الدسم أو الزبادي، وملعقة كبيرة من العسل. بعد خلط هذه المكوّنات جيداً، تُصبح جاهزة للتطبيق على بشرة الوجه لمدة 15دقيقة قبل إزالتها بمنشفة رطبة ودافئة.

2- لتحضير مقشّر للوجه:

يساعد هذا المقشّر في تجديد البشرة وإزالة الخلايا الميتة المتراكمة على سطحها. لتحضيره يكفي خلط 3ملاعق كبيرة من تفل القهوة، ملعقة كبيرة من الزيت النباتي الذي تفضّلون (زيت الزيتون، أو زيت بذور العنب، أو زيت اللوز الحلو، أو زيت جوز الهند)، وملعقة كبيرة من السكر الأسمر. ابدأوا بخلط جميع المكوّنات الجافة ثم أضيفوا الزيت ودلّكوا الخليط بحركات دائريّة على بشرة الوجه قبل شطفه بالماء الدافئ.



3- لإعادة البريق إلى الشعر:

تساعد القهوة في تجديد الشعر وإضفاء اللمعان عليه فيبدو مظهره صحيّاً، كما أن غناها بمضادات الأكسدة يساهم في تقوية الشعر وتعزيز نموّه. يكفي غلي القهوة مع الماء وتركها لتصبح فاترة إلى باردة قبل تطبيقها على طول الشعر وجذوره ثمّ تغليفه بقبّة حمّام بلاستيكيّة وتركه لمدة 20 دقيقة قبل غسله بالشامبو والماء الدافئ.

4- للتخلّص من السيلوليت:

تساهم القهوة في التخفيف من حدّة السيلوليت، ولذلك نجدها تدخل في تركيبة الكريمات المنحّفة. وهي عندما تجتمع مع زيت جوز الهند تساعد على تفريغ الخلايا الدهنيّة من محتوياتها وترطيب البشرة في الوقت نفسه. لتحضير هذه الخلطة أنت بحاجة إلى كوب من تفل القهوة، نصف كوب من السكر الأبيض أو الأسمر، وكوب من زيت جوز الهند. بعد خلط جميع هذه المكوّنات جيداً، يُنصح بتدليك هذه الخلطة لمدة دقيقة على البشرة الرطبة في الأماكن المصابة بالسيلوليت قبل شطفها بالماء الدافئ.

5- لتحضير مقشّر لكامل الجسم:

لتحضير هذا المقشّر الذي يُستعمل لكامل الجسم، أنت بحاجة إلى 4 مكوّنات فقط تخلّص البشرة من الخلايا الميتة والإفرازات التي تتراكم على سطحها مما يجعلها ناعمة الملمس. لتحضيره يكفي خلط نصف كوب من تفل القهوة، نصف كوب من السكر، ربع كوب من زيت جوز الهند، وملعقة صغيرة من مسحوق القرفة. يكفي خلط جميع هذه المكوّنات واستعمالها كمقشّر للحصول على بشرة بنعومة الحرير.



6- للحصول على قناع مغذّ للشعر:

تساعد مضادات الأكسدة المتوفرة في القهوة على تعزيز نموّ الشعر وجعله أكثر قوة، ونعومة، وبريق كما تحميه من التساقط. لتحضير هذا القناع يكفي خلط ملعقتين كبيرتين من زيت الزيتون، وملعقة كبيرة من البن. طبّقوا هذه الخلطة على فروة الرأس والشعر واتركوها لحوالي 30 دقيقة قبل تفويح الشعر بالماء ومن ثمّ غسله بالشامبو الذي تستعملونه.

7- للعناية ببشرة اليدين والقدمين:

تحتاج العناية ببشرة اليدين والقدمين إلى مقشّر يكون أكثر قساوة قليلاً من ذلك المستعمل على بقيّة مناطق الجسم. يكفي خلط كوب ونصف من سكر القصب، نصف كوب من تفل القهوة، ملعقة صغيرة من خلاصة القهوة، ملعقة صغيرة من خلاصة البندق، نصف كوب من زيت اللوز الحلو، وملعقة صغيرة من خلاصة الشوكولاتة (اختياري). استعينوا بمقدار ملعقة صغيرة من هذا المقشّر لتدليك اليدين وأخرى للقدمين مما يؤمّن لها النعومة والترطيب.